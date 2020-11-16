Бахматюк: каждый раз, когда я предлагал отдать государству долги, мои проблемы только увеличивались

Бахматюк: Я уже перестал предлагать. Потому что это их нервирует Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бизнесмен, миллиардер Олег Бахматюк, в отношении которого Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет уголовное производство о растрате средств, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что предпринимал попытки погашения долга перед государством.

На вопрос журналиста усиливается ли давление на Бахматюка после его предложений мирового соглашения и выплаты 8 млрд грн в бюджет, он ответил:

"Однозначно. Я уже перестал предлагать. Потому что это их нервирует. Появляются комментаторы типа [главы правления Центра противодействия коррупции Виталия] Шабунина. И вообще 8 млрд – это абстрактная цифра".

Бизнесмен рассказал, что предлагал провести международный аудит, чтобы выяснить, "что может или не может Бахматюк".

"Просто через год, может, уже ни о чем нельзя говорить. Они добиваются уничтожения компании. Кстати, тот завод, о котором они говорят, что он стоит на 25% меньше… В Одессе был ликеро-водочный завод. Я построил завод с нуля: завод по переработке сухого яичного порошка (он стоит $27 млн) и ликеро-водочный завод, по принципу "Хортицы", но меньше (порядка $30 млн)", – отметил бизнесмен.

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

ВИДЕО