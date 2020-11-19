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Миллиардер Бахматюк: Моего "сообщника" Писарука отпустили под залог 5 млн грн. Дайте мне такую возможность, и я вернусь в Украину

Бизнесмен, миллиардер Олег Бахматюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что бывшего замглавы Нацбанка Украины Александра Писарука за год допросили лишь один раз в рамках расследования уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка".

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Бахматюк: Дайте мне такой же залог, как другому фигуранту: 5 млн. Можно в два раза больше 10 млн. Раз я богаче, чем он, 10 млн грн я заплачу. Я вам обещаю, что не уеду с территории Украины, пока не закрою свое дело
Бахматюк: Дайте мне такой же залог, как другому фигуранту: 5 млн. Можно в два раза больше – 10 млн. Раз я богаче, чем он, 10 млн грн я заплачу. Я вам обещаю, что не уеду с территории Украины, пока не закрою свое дело
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бизнесмен, миллиардер Олег Бахматюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что вернулся бы в Украину, если бы Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала о менее высокой сумме залога в качестве меры пресечения для него. 

"Мой "сообщник" [экс-замглавы Нацбанка Александр] Писарук заплатил 5 млн грн и под личное обязательство… "Сообщник", который украл со мной 1,2 млрд грн, по версии НАБУ, живет и работает в Украине. А мне они мне хотят залог 1,2 млрд грн сделать. Так, чтобы навсегда, чтобы добить… Я предлагал, когда был Холодницкий, назначить залог 10–15 млн, и тогда бы я вернулся в Украину. Но чтобы я не сидел в СИЗО. [...] Бахматюк, сбежал, как они говорят… Хотя Бахматюк здесь [в Вене]. Мы через венскую прокуратуру обратились в Интерпол и к украинской прокуратуре, сказали: "Мы здесь". И согласно международной конвенции я здесь официально нахожусь. Это мое право как гражданина Украины, просто как человека", – рассказал он, отметив, что пока не может поехать в Украину. 

Бахматюк заявил, что НАБУ могло "20 раз" за год допросить его, но вместо этого "они делали незаконные следственные действия, вручали подозрения, чем нарушили австрийское законодательство". 

"Я переживаю, что эти самые ребята завтра просто крестик на лбу нарисуют, как мишень. "Есть закон, а есть политическая целесообразность. Есть же запрос общества". Так тогда, ребята, скажите, что вы повесить хотите, и надо бросить дракону пару каких-то, кто под руку попался. Но я этого точно не допущу. Единственное, на что я претендую, – равноценные правовые отношения и защиту меня как гражданина Украины. Прошу, дайте мне такой же залог, как другому фигуранту: 5 млн. Можно в два раза больше – 10 млн. Раз я богаче, чем он, 10 млн грн я заплачу. Я вам обещаю, что не уеду с территории Украины, пока не закрою свое дело", – добавил он. 

Бахматюк считает, что правоохранители боятся это сделать. 

"Потому что если Бахматюк здесь им дает прикурить, то представьте, что будет дома. Потому что я не буду стыдиться. Я буду ходить, говорить, рассказывать, кто эти люди, что они делают, стучать во все двери. И им это явно не нравится. Они бы уже меня давно хотели заткнуть", – резюмировал он. 

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем). 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Украина, Австрия, СИЗО, залог, VAB Банк, Александр Писарук, Олег Бахматюк, НАБУ
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