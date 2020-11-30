ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Проиграв в суде, НАБУ прибегло к новой пиар-кампании против "Роттердам плюс" – адвокат

Дело "Роттердам плюс" родилось в эфире двух телеканалов, сочувствующих крупным потребителям электроэнергии, заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наталья Дригваль: Бесконечно называть белое черным невозможно
Наталья Дригваль: Бесконечно называть белое черным невозможно
Фото: 112.ua

Национальное антикоррупционное бюро после проигрыша в Высшем антикоррупционном суде по уже закрытому делу "Роттердам плюс" развернуло в СМИ новую медиакампанию по дискредитации формулы. Об этом пишет адвокат стороны защиты Наталья Дригваль в своей колонке для издания "Обозреватель".

"Дело "Роттердам плюс" родилось в эфире двух телеканалов, сочувствующих крупным потребителям электроэнергии. На одном лишь пиаре оно зиждилось три с половиной года, пока прокуратура, а затем и суд не закрыли его за отсутствием каких-либо доказательств. Претерпев фиаско в юридической плоскости, НАБУ вернулось к излюбленному и проверенному временем приему – пошло в прессу, чтобы там без суда и состязательности назначить виновных и вынести "приговор", – пишет адвокат.

Она подчеркнула, что с самого первого дня дело "Роттердам плюс" было фикцией и общество через СМИ фактически заставили поверить в некую преступную и зловещую формулу.

"Но бесконечно называть белое черным невозможно, и в августе 2020 года сначала комплексная экспертиза, затем решение прокурора и суда поставили точку в этой истории", – добавила Наталья Дригваль.

В итоге спустя три с половиной года безрезультатного расследования прокуратора и Высший антикоррупционный суд подтвердили, что в деле "Роттердам плюс" не оказалось ни состава преступления, ни чьей-либо вины.

"Сама формула никакого ущерба не нанесла и, наоборот, была экономически и юридически обоснованной, что подтвердили государственные экспертные институты. Признали это все, кроме детективов НАБУ, строивших на фиктивном деле свои карьеры и получившие за это из бюджета 97 млн грн", – подытожила адвокат.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.

Теги: антикоррупционное бюро, расследование, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Наталья Дригваль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невидимое кольцо сжимало шею". Огневич рассказала, как лечила COVID-19
"Невидимое кольцо сжимало шею". Огневич рассказала, как лечила COVID-19
"Леди Гага, Мадонна, Pink. Onuka". Фаны Поляковой гадают, чей образ она повторила для шоу "Маска"
"Леди Гага, Мадонна, Pink. Onuka". Фаны Поляковой гадают, чей образ она повторила для шоу "Маска"
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
  Названо имя победителя "Детского Евровидения". Видео
  Названо имя победителя "Детского Евровидения". Видео
"На Кузьмина похожа". Подписчики Галкина заявили, что Пугачева напоминает им известного музыканта
"На Кузьмина похожа". Подписчики Галкина заявили, что Пугачева напоминает им известного музыканта
Пользователи сети раскритиковали Потапа за намерение сотрудничать с Бузовой
Пользователи сети раскритиковали Потапа за намерение сотрудничать с Бузовой
Жена Бардаша показала живот на позднем сроке беременности
Жена Бардаша показала живот на позднем сроке беременности
"Он настоящий красавчик!". Решетник показал новорожденного сына
"Он настоящий красавчик!". Решетник показал новорожденного сына
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
Украинец Балабанов на "Детском Евровидении" занял седьмое место
Украинец Балабанов на "Детском Евровидении" занял седьмое место
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
"Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS