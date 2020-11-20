"Роттердам плюс" не нанес никакого вреда общественным интересам и это подтвердил Высший антикорсуд – экс-глава СБУ

Дело "Роттердам плюс" было полностью пустое, поскольку нет состава преступления и какого-либо вреда общественным интересам, что подтвердили все государственные институты, включая две инстанции Высшего антикоррупционного суда, заявил народный депутат от "Батьківщини", бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Решение Высшего антикоррупционного суда о законности закрытия дела "Роттердам плюс" вступило в силу, что еще раз подтвердило отсутствие какого-либо ущерба для государства от действия этой формулы. Об этом заявил в Facebook народный депутат от "Батьківщини", бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Я не раз заявлял, что это дело полностью пустое, поскольку нет состава преступления и какого-либо вреда общественным интересам. Это подтвердили все государственные институты, включая две инстанции Высшего антикоррупционного суда", – отметил Наливайченко.

Он добавил, что решение о законности закрытия дела вступило в силу после отказа экс-нардепа Виктора Чумака от апелляционной жалобы о его обжаловании.

"Приветствую позицию бывшего коллеги: здравый смысл должен брать верх над политической целесообразностью. Также поздравляю украинскую антикоррупционную систему с тем, что она продемонстрировала равноудаленность от медиамифов и приняла законное решение. Надеюсь, что НАБУ в дальнейшем направит всю свою энергию в конструктивное русло и будет расследовать реальные коррупционные схемы во власти", – отметил бывший глава спецслужбы.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления. Первый процесс был закрыт накануне, а сегодня председательствующий судья Игорь Панаид объявил о прекращении слушаний и по второму процессу.