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Прокурор САП: Доказывать вину по делу "Роттердам плюс" с вероятностью 100% нечем

Наличие гипотетического вреда от действия формулы "Роттердам плюс", а значит, и состава преступления, опровергла комиссионная экспертиза СБУ от 11 августа 2020 года, после которой дело и было закрыто, сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко.

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28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс"
28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс"
Фото: antydot.info

Собранные за три с половиной года детективами НАБУ материалы по делу "Роттердам плюс" не дают возможности установить ни состава преступления, ни вины подозреваемых. Об этом во время судебного заседания 13 ноября сообщил старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко. Трансляцию вел в своем YouTube Высший антикоррупционный суд Украины.

"Фактически обвинения в суде сегодня с вероятностью 100% нам доказать нечем", – сообщил прокурор.

По его словам, наличие гипотетического вреда от действия формулы, а значит, и состава преступления, по сути опровергла комиссионная экспертиза СБУ от 11 августа 2020 года, после которой дело и было закрыто.

"Для того, чтобы выяснить объективно совокупную картину или позицию уголовного производства, была предназначены комиссионная экспертиза. Мы собрали всю эту совокупность для того, чтобы нам эксперты за весь период [действия] формулы с 2016-го по середину 2019-го исследовали это все и дали свои заключения. На выходе мы получили заключение, где не подтверждается нанесение ущерба за этот период. Таким образом, это и стало одной из причин принятия того решения, которое было принято", – пояснил прокурор.

Он отметил, что новая экспертиза Ирины Педь, которая была выполнена через месяц после закрытия дела, никаких новых данных или свидетельств не содержит.

"Комиссионные эксперты не оценивали этот документ как документ, но все эти сведения они уже фактически исследовали и смогли подтвердить или опровергнуть", – отметил Пономаренко.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу "Роттердам плюс" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела. Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов бизнесмена Игоря Коломойского.

По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.

Через месяц после закрытия дела "Роттердам плюс" и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы. Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов задним числом и обратились в Госбюро расследований.

Теги: СБУ, прокуратура, экспертиза, убытки, ущерб, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Роттердам плюс, Высший антикоррупционный суд Украины, прокурор
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