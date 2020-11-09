Дело "Роттердам плюс" превратилась исключительно в медиа-кампанию НАБУ – адвокат

Принятие двух противоположных решений одним судом в одном и том же деле демонстрирует неспособность украинской системы правосудия работать по-новому, заявила адвокат по делу "Роттердам плюс" Наталья Дригваль.

Наталья Дригваль: Очевидно, что на судей, как и раньше, оказывается политическое давление, а репутация ВАКС уже дискредитирована Фото: obozrevatel.com

Решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменить постановление прокуратуры о закрытии дела"Роттердам плюс" выглядит как правовой нигилизм и продолжение пиар-кампании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), заявила адвокат по делу "Роттердам плюс" Наталья Дригваль в интервью изданию "Обозреватель".

"Отмена закрытия дела по "Роттердам плюс" выглядит как правовой нигилизм и продолжение пиар-кампании НАБУ и ряда грантовых организаций, основанный на беспочвенных обвинениях без доказательств", – отметила адвокат.

По ее словам, решение судьи Оксаны Олейник является предвзятым к стороне защиты, нарушает права обвиняемых и процессуальное законодательство.

"Целью этого противоправного решения попытка медийно продолжить историю, на которой много политических баллов заработало НАБУ, вместо расследования реальных дел", – отметила адвокат.

Принятое судьей Олейник решение полностью противоречит предыдущему решению этого же суда и в целом подрывает доверие к украинскому правосудию, считает она.

"Принятие двух противоположных решений одним судом в одном и том же деле демонстрирует неспособность украинской системы правосудия работать по-новому. Очевидно, что на судей, как и раньше, оказывается политическое давление, а репутация ВАКС уже дискредитирована", – добавила Дригваль.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу "Роттердам плюс" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела. Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов бизнесмена Игоря Коломойского.

По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.