ВАКС снова подтвердил законность действий прокурора, закрывшего дело "Роттердам плюс"

Судья Высшего антикоррупционного суда Украины пришел к выводу, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, который закрыл дело "Роттердам плюс", надлежащим образом исполняет обязанности процессуального руководителя, действует четко в рамках своих полномочий и оснований для его отвода от расследования нет.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отклонил заявление двух детективов НАБУ с требованием снять с расследования дела "Роттердам плюс" прокурора САП. Соответствующее решение 11 ноября огласил следственный судья Сергей Мойсак. ВАКС вел трансляцию заседания в своем YouTube.

"Заявление детективов оставить без удовлетворения", – сообщил судья.

Судья ВАКС пришел к выводу, что прокурор САП Виталий Пономаренко надлежащим образом исполняет обязанности процессуального руководителя, действует четко в рамках своих полномочий и оснований для его отвода от расследования нет.

Свое желание сменить прокурора детективы НАБУ объясняли тем, что он, по их мнению, неправильно оценил собранные ими материалы, отказался составлять обвинительный акт и передавать дело в суд. Жалобу детективов поддержал Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) Игоря Коломойского. Суд не принял во внимание эти претензии детективов, указав на надлежащее исполнение прокурором своих обязанностей.

Прокурор САП в ходе суда в очередной раз заявил, что собранные детективами за три с половиной года материалы не подтверждают нанесение ущерба от действия формулы и не доказывают совершение преступления.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу "Роттердам плюс" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела. Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов бизнесмена Игоря Коломойского.

По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.