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Дело "Роттердам плюс" окончательно закрыто

Апелляционное производство на решение Высшего антикоррупционного суда от 24 сентября по делу "Роттердам плюс" было решено закрыть.

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Вступило в силу решение ВАКС, которым постановление САП о закрытии дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления признано законным и обоснованным
Вступило в силу решение ВАКС, которым постановление САП о закрытии дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления признано законным и обоснованным
Фото: strana.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам плюс". С 17 ноября это решение вступило в законную силу и дальнейшему обжалованию не подлежит. Соответствующее решение 17 ноября объявил председательствующий судья Игорь Панаид. Трансляцию вел в своем YouTube-канале Высший антикоррупционный суд Украины. 

"Апелляционное производство на решение ВАКС от 24 сентября закрыть", – объявил судья.

Таким образом вступило в силу решение ВАКС, которым постановление САП о закрытии дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления признано законным и обоснованным.

"Я так понимаю, что, обращаясь с таким заявлением, сторона [экс-нардепа Виктора Чумака] четко понимает, что в случае закрытия апелляционного производства определение следственного судьи [Катерины] Широкой [о закрытии дела "Роттердам плюс"] вступит в силу и будет действительным после оглашения судом апелляционной инстанции", – сообщил в суде прокурор САП Виталий Пономаренко.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу "Роттердам плюс" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела. Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов бизнесмена Игоря Коломойского. По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.

Чумак подавал апелляцию в ВАКС, однако после слушания решил отозвать свою жалобу и прекратить обжалование закрытия дела "Роттердам плюс". Таким образом, решение суда от 24 сентября вступило в законную силу и на текущий момент дело "Роттердам плюс" закрыто.

Теги: НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Роттердам плюс, Высший антикоррупционный суд Украины
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