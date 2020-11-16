"Укрзалізниця" объявила годовой тендер на уголь по цене "Роттердам плюс" с наценкой – СМИ

"Укрзалізниця" объявила рамочный тендер по закупке годового запаса угля по цене 3228 грн за тонну. "РБК-Украина" отмечает, что по сегодняшнему курсу и цене в порту Роттердам эта стоимость равняется формуле "Роттердам плюс $50/т".

По состоянию на середину ноября котировки на уголь базовой калорийностью 6000 ккал в регионе Амстердам – Роттердам – Антверпен – индекс API2 – составляют $55/т Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" планирует купить 26 195 тонн угля марки ДГ калорийностью 5500 ккал/т с доставкой на склады узловых станций. Об этом со ссылкой на данные системы ProZorro пишет "РБК-Украина".

Агентство отмечает, что по текущему обменному курсу ожидаемая цена закупки угля составляет $95/т без НДС. По состоянию на середину ноября котировки на уголь базовой калорийностью 6000 ккал в регионе Амстердам – Роттердам – Антверпен – индекс API2 – составляют $55/т.

"Этот индекс API2 лежал в основе формулы "Роттердам плюс", по которой определялась рыночная цена на уголь в 2016–2019 годах. Тогда к индексу API2 прибавлялись логистические затраты на доставку угля в Украину, которые составляли примерно $12,5/т. С учетом поправки на калорийность – ведь УЗ закупает уголь калорийностью 5500 ккал/т, а индекс в Роттердаме для 6000 ккал/т – "Укрзалізниця" рассчитывает приобрести годовой запас угля по цене в порту Роттердам плюс $50/т", – поясняет "РБК-Украина".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После прекращения действия цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей выросли. К формуле "Роттердам плюс" государственная компания "Центрэнерго" вернулась летом 2020 года при покупке угля с украинских шахт.

"Укрзалізниця" покупает дизельное топливо по цене в порту Роттердам плюс 25–30 долларов на тонне в зависимости от конкретного тендера.