Венедиктова предложила ограничить возможность увольнения генпрокурора

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, она намерена предложить законопроект, который сделает невозможным увольнение главы Офиса генпрокурора Верховной Радой "по политическим мотивам".

Венедиктова: Когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выступила за ограничение возможности увольнения главы Офиса генпрокурора. Об этом она заявила в эфире "1+1", ее цитирует "Интерфакс-Украина".

"У меня есть хорошая идея… законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал [Верховной Рады], а парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителя Национального антикоррупционного бюро и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – сказала она.

Венедиктова отметила, что этим законопроектом "не себя будет цементировать, а уже следующего генерального прокурора".

"Когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно. [...] Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана", – добавила она.

Согласно ст.131¹ Конституции Украины генерального прокурора назначает и увольняет с согласия Верховной Рады президент Украины. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет за собой его отставку (таких случаев в истории Украины было всего два).