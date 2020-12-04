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ПОЛИТИКА

Венедиктова предложила ограничить возможность увольнения генпрокурора

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, она намерена предложить законопроект, который сделает невозможным увольнение главы Офиса генпрокурора Верховной Радой "по политическим мотивам".

Венедиктова: Когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно
Венедиктова: Когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины  Ирина Венедиктова выступила за ограничение возможности увольнения главы Офиса генпрокурора. Об этом она заявила в эфире "1+1", ее цитирует "Интерфакс-Украина"

"У меня есть хорошая идея… законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал [Верховной Рады], а парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителя Национального антикоррупционного бюро и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – сказала она.

Венедиктова отметила, что этим законопроектом "не себя будет цементировать, а уже следующего генерального прокурора". 

"Когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно. [...] Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана", – добавила она.

Согласно ст.131¹ Конституции Украины генерального прокурора назначает и увольняет с согласия Верховной Рады президент Украины. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет за собой его отставку (таких случаев в истории Украины было всего два).

Теги: Верховная Рада, отставка, законопроект, увольнение, Ирина Венедиктова
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