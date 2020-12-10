ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Татаров останется замглавы Офиса президента Украины, несмотря на скандалы – СМИ

Источник НВ среди украинских топ-чиновников утверждает, что замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова, который фигурирует в коррупционных расследованиях, отстранять от работы не собираются.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Должность в Офисе президента Татаров получил в августе
Должность в Офисе президента Татаров получил в августе
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Олег Татаров, который в последнее время попал в ряд скандалов, останется на своей должности. Об этом со ссылкой на одного из украинских топ-чиновников, который лично общается с Татаровым, сообщило 10 декабря НВ.

Собеседник издания утверждает, что Татарова "не собираются отстранять от работы, он продолжает работу в ОП в том же режиме и уходить никуда не собирается".

Источник НВ в правоохранительных органах отметил, что у следствия достаточно материалов "для доказательства причастности замглавы ОП к коррупционной сделке с квартирами для Нацгвардии".

Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих "экстремистами".

О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа 2020 года.

В декабре СМИ сообщили, что он фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города. Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Микитась заявлял, что Татаров – автор схем, по которым "увели" "Укрбуд"Экс-нардеп добавил, что нынещний замглавы ОП также играл особую роль в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с "Укрбудом".

Дело, в котором фигурирует Татаров, расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Теги: коррупция, Олег Татаров, расследование, скандал, Укрбуд, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Может себе позволить". Воробей прокомментировала политические пародии Галкина
  "Может себе позволить". Воробей прокомментировала политические пародии Галкина
ДТЭК и ЦУМ реализовали проект #ВключайНовыйГод по декоративной подсветке фасада универмага
ДТЭК и ЦУМ реализовали проект #ВключайНовыйГод по декоративной подсветке фасада универмага
Экс-солист Boyzone и многодетный отец Китинг стерилизовался и больше не сможет иметь детей
Экс-солист Boyzone и многодетный отец Китинг стерилизовался и больше не сможет иметь детей
"Я не могу стоять над головой и гавкать". Приходько рассказала, почему считает себя плохой матерью
"Я не могу стоять над головой и гавкать". Приходько рассказала, почему считает себя плохой матерью
"Люди живут хуже свиней". Режиссер из России высказался о жизни в российской глубинке
"Люди живут хуже свиней". Режиссер из России высказался о жизни в российской глубинке
  "Прилетать туда и давать концерты там – неприемлемо". Санина рассказала, почему отказывается выступать в России
  "Прилетать туда и давать концерты там – неприемлемо". Санина рассказала, почему отказывается выступать в России
"Ты порнозвезда, Эмили?", "Сиси подросли". Беременная Ратаковски оголилась полностью
"Ты порнозвезда, Эмили?", "Сиси подросли". Беременная Ратаковски оголилась полностью
"Моя миссия – вдохновлять других быть собой". "Холостячка" Мишина в черном боди снялась для обложки украинского глянца
"Моя миссия – вдохновлять других быть собой". "Холостячка" Мишина в черном боди снялась для обложки украинского глянца
"Удивительная женщина", "Прямой огонь". 51-летняя Лопес взбудоражила фанов голыми ногами и декольте
"Удивительная женщина", "Прямой огонь". 51-летняя Лопес взбудоражила фанов голыми ногами и декольте
Умерла главред журнала "Натали" Трухачева
Умерла главред журнала "Натали" Трухачева
  Ахеджакова: Дура! Идиотка! У меня такие были встречи! Как я могла это не записывать?
  Ахеджакова: Дура! Идиотка! У меня такие были встречи! Как я могла это не записывать?
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
  "Говорить, что ей не нужна была эта победа – лицемерно". Санина откровенно высказалась о победительнице "Танцев со звездами" Димопулос
  "Говорить, что ей не нужна была эта победа – лицемерно". Санина откровенно высказалась о победительнице "Танцев со звездами" Димопулос
Умер звезда сериалов "Две судьбы", "Глухарь", "Марш Турецкого" Самойлов
Умер звезда сериалов "Две судьбы", "Глухарь", "Марш Турецкого" Самойлов
Продюсер "Иванушек International" рассказал о причинах многолетней алкогольной зависимости Григорьева-Аполлонова
Продюсер "Иванушек International" рассказал о причинах многолетней алкогольной зависимости Григорьева-Аполлонова
"Крылья это не рога, Юра!". В Instagram обсуждают странный снимок мужа Осадчей
"Крылья – это не рога, Юра!". В Instagram обсуждают странный снимок мужа Осадчей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
"Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
"Тебе нужно дать свободу". 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь
"Тебе нужно дать свободу". 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS