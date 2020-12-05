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В Офисе президента отреагировали на слова замглавы ОП Татарова о "внешнем управлении" в Украине

Замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров утверждает, что пытается уменьшить "влияние структур и организаций, которые пытаются организовать в Украине внешнее управление". Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель считает, что это заявление спровоцировано "серьезным и системным психологическим давлением" на Татарова.

В ОП прокомментировали высказывания Татарова
В ОП прокомментировали высказывания Татарова
Фото: depositphotos.com

Замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров обвинил неназванные структуры в попытках организовать в Украине "внешнее управление". Об этом он написал 4 декабря в Facebook, комментируя пикет с требованием его увольнения.

По мнению Татарова, пикет организовали "представители антиукраинских сил".

"Пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, которые пытаются организовать в нашей стране внешнее управление. Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований. Моя позиция неизменна – только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний", – написал чиновников.

https://www.facebook.com/olehtatarov/posts/104501748188235

В эксклюзивном комментарии изданию "ГОРДОН" пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подчеркнула, что высказывания Татарова спровоцированы "серьезным и системным психологическим давлением".

"В последние дни Олег Татаров находится под серьезным и системным психологическим давлением. Причины этого понятны. Подобное давление, в том числе и агрессивные пикеты и митинги под стенами ОП, спровоцировали несколько запутанные и двусмысленные заявления со стороны Олега Юрьевича. Поэтому официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином "внешние указания" имел ввиду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирного банка, а только ролевые игры наших околополитических "бизнесменов", которые и оплачивают подобные компроматные кампании", – заявила она.

Мендель добавила, что у Украины "отличные стратегические отношения с нашими западными партерами, которые позволяют стране уверенно себя чувствовать в конкурентном глобальном мире".

Олег Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих "экстремистами".

О том, что президент Владимир Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа.

В декабре СМИ сообщили, что он, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Теги: Украина, МВФ, Олег Татаров, Владимир Зеленский, Укрбуд, Максим Микитась, Юлия Мендель, Офис президента Украины
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