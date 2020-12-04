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Леонид Швец
Леонид Швец

Украинский журналист.


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На защиту дорогого Татарова брошены Генпрокуратура и ошметки от рейтинга. Какой достойный размен!

В Беларуси в рядах ОМОНа зафиксировали бывших сотрудников украинского "Беркута": Сергея Панасенко, Сергея Гавриляка, Анатолия Примака, Дмитрия Анцупова. Сбежав с родины, они пригодились в Минске, где нынче горячий сезон ломания костей. Еще значительная часть наших костоломов осела в России, где их умение и, главное, желание бить недовольных по головам высоко ценится.

Сбежали не все, кто-то и остался, но важное отличие украинской ситуации от того, что творится у северных и восточных соседей, это неприятие грубого полицейского насилия как гражданами, так и в большинстве своем политиками. Не потому, что они у нас гуманнее, а просто все то, что нельзя порешать тихими терками, считается проявлением дурного тона, досадным шумом, который привлекает лишнее внимание и мешает скирдовать капусту. Янукович и сам был не рад заварухе, которая случилась после избиения студентов, а по ходу ожесточения столкновений стал персонифицировать дикость и ненормальность в среде циничной, но категорически им недовольной элиты.

Олег Татаров в элите в майданные дни не числился и выполнял мало почетную функцию эдакого инфоберкута, грязную работу даже по небрезгливым милицейским меркам. Понятно, где привязали, там и лаял, но в том и дело, что лаял не кто-нибудь другой, а именно он. Когда хозяева сбежали, Татаров ведь и при короле киевской застройки Микитасе выполнял задания "принеси, подай, почухай", судя по тому, что ему якобы была поручена отправка сканов документов при оформлении взятки в виде дорогого паркоместа.

И вдруг чудесный поворот судьбы, и этот шудра становится одним из самых важных лиц в государстве, небожителем, у которого в приемной униженно жмутся просители. Собственно, густой запах от этого назначения пошел сразу, но было только делом времени, когда нахлынет следующая удушливая волна, ввиду специфики персонажа. Вот и она.

Можно было бы задаться вопросом, и так вначале и делали, о причинах, по которым Зеленский и Ермак посчитали свою жизнь бесцветной без Олега Татарова, но количество совершенно безумных кадровых решений достигло такого уровня, что все вопросы отпадают. Кому интересно уже выяснять, почему президента не выворачивает при виде первого зама главы Офиса и главы Офиса, пробивающего подобные назначения? Элементарный политический нюх и этическая брезгливость не то что были потеряны задолго до заболевания обоих COVID-19, похоже, они отродясь не водились. Теперь вот на защиту дорогого Олега брошены Генпрокуратура и ошметки от рейтинга. Какой достойный размен!

То, что происходит в украинской власти, давно утратило признаки эпичности, которые кто-то мог углядеть под впечатлением исторического момента или сериальности, исходя из биографии центрального героя. Есть ощущение, что перед нами в лицах разыгрывается басня. Совсем немудреная, чтобы понял и малыш: эти дяди и тети поступили вот так, получилось вот что, из чего следует мораль. Они все поступают и поступают, а мораль все не следует.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: рейтинг, Олег Татаров, Леонид Швец, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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