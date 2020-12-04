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Фирма тестя Татарова получила от Киевсовета земли на 21 млн грн сразу после назначения зятя в Офис президента – Bihus.info

По данным Bihus.info, строительная фирма "Дейринг Капитал" получила от Киевсовета на 10 лет в аренду под застройку участок земли в Святошинском районе Киева, нормативно-денежная оценка которого составляет 21,5 млн грн после назначения Олега Татарова на должность заместителя главы Офиса президента. Расследователи утверждают, что один из совладельцев компании – Александр Павлушин – тесть Татарова.

О назначении Татарова в ОПУ тало известно 5 августа
О назначении Татарова в ОПУ тало известно 5 августа
Фото: president.gov.ua

Строительная фирма "Дейринг Капитал" после назначения Олега Татарова на должность заместителя главы Офиса президента получила в аренду под застройку почти 1,5 га земли в Святошинском районе Киева, выяснило издание Bihus.info

Согласно данным сервиса YouControl, одним из трех совладельцев "Дейринг Капитал" является Александр Павлушин. По данным расследователей, он – тесть Татарова. 

Участок на улице Краснова, 33, эта компания получила в аренду на 10 лет, пишут журналисты. 

"Проект этого решения было зарегистрировано в конце июля, за две недели до назначения Олега Татарова в Офис Президента, а в повестку дня проект попал в сентябре – уже после того как Татаров стал заместителем главы Офиса", – заявили расследователи. Решение о выделении участка приняли на заседании 24 сентября, пишет "Украинская правда"

Нормативно-денежная оценка этого участка земли составляет 21,5 млн грн, сказано в проекте решения. 

"Дейринг Капитал" зарегистрировали в октябре 2019 года, размер уставного капитала – 200 грн, указано на сайте YouControl. 

Журналисты Bihus.info выяснили, что Павлушин родом из Кировоградской области, и там зарегистрирован как физлицо-предприниматель, занимающийся перевозками. Информации о его строительном бизнесе им найти не удалось.

Кроме того, Татаров и его жена в январе начали бракоразводный процесс, дело рассматривает Деснянский суд Киева, отмечает Bihus.info. Журналисты не исключили, что развод может быть фиктивным. 

О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства "Автомайдана".

В декабре стало известно, что он, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Теги: Олег Татаров, аренда, Киевсовет, застройка
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