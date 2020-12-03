ГОРДОН
 
 
МИР

Журналисты выяснили, что в белорусском ОМОНе работают бывшие украинские беркутовцы. Видео

Среди сотрудников белорусского ОМОНа, которые "засветились" в том числе во время акций протеста, журналисты обнаружили бывших сотрудников украинского "Беркута", сбежавших за границу после Евромайдана. Сюжет об этом показал 2 декабря телеканал "Настоящее время". Названы их имена: Сергей Панасенко, Сергей Гавриляк, Анатолий Примак, Дмитрий Анцупов. В сюжете говорится, что они скрывают свое прошлое, в том числе удаляя информацию из соцсетей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В Украине "беркутовцы" являются фигурантами уголовных производств
В Украине "беркутовцы" являются фигурантами уголовных производств
Фото: ЕРА (архив)

В Украине бывших бойцов "Беркута" обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года. Следствие, в частности, установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день.

видео

Видео: currenttime.tv
Теги: Евромайдан, Беларусь, протесты, Беркут, ОМОН, журналисты, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинах
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинах
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
"Балдежная". Тина Кароль показала образ с голой грудью
"Балдежная". Тина Кароль показала образ с голой грудью
Каминская снялась в семейной фотосессии и рассказала о переоценке ценностей
Каминская снялась в семейной фотосессии и рассказала о переоценке ценностей
"Насмешила!", "Немного вышла за контур". Никитюк показала эволюцию макияжа губ
"Насмешила!", "Немного вышла за контур". Никитюк показала эволюцию макияжа губ
"Пожертвуйте немного бедным детям". Джессика Симпсон показала коллекцию обуви младшей дочери
"Пожертвуйте немного бедным детям". Джессика Симпсон показала коллекцию обуви младшей дочери
  "Просто в приготовлении, но есть нюансы". Сумская поделилась рецептом салата из кальмаров
  "Просто в приготовлении, но есть нюансы". Сумская поделилась рецептом салата из кальмаров
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Суперженщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Суперженщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
"Моя мама всегда отличалась молодостью и красотой!". Волочкова показала семейное фото
"Моя мама всегда отличалась молодостью и красотой!". Волочкова показала семейное фото
  Tvorchi провели онлайн-презентацию нового альбома вместе с Алиной Паш. Видео
  Tvorchi провели онлайн-презентацию нового альбома вместе с Алиной Паш. Видео
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Это надо делать постепенно". Блогер Покрещук рассказала, сколько денег потратила на увеличение скул
"Это надо делать постепенно". Блогер Покрещук рассказала, сколько денег потратила на увеличение скул
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Аладдин и Жасмин". Яму с голой грудью и его жену в корсете сравнили со сказочными героями
"Аладдин и Жасмин". Яму с голой грудью и его жену в корсете сравнили со сказочными героями
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS