Журналисты выяснили, что в белорусском ОМОНе работают бывшие украинские беркутовцы. Видео
Среди сотрудников белорусского ОМОНа, которые "засветились" в том числе во время акций протеста, журналисты обнаружили бывших сотрудников украинского "Беркута", сбежавших за границу после Евромайдана. Сюжет об этом показал 2 декабря телеканал "Настоящее время". Названы их имена: Сергей Панасенко, Сергей Гавриляк, Анатолий Примак, Дмитрий Анцупов. В сюжете говорится, что они скрывают свое прошлое, в том числе удаляя информацию из соцсетей.
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