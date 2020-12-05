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ПОЛИТИКА

Под Офисом президента в Киеве протестующие требовали увольнения Татарова. Он сказал, что его отставки хотят антиукраинские силы

В Киеве несколько человек вышли на акцию протеста с требованием уволить заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова. В ответ на акцию он сообщил, что не боится "ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований".

Татаров: Буду продолжать продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций
Татаров: Буду продолжать продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций
Фото: Олег Татаров / Facebook

4 декабря возле Офиса президента Украины в Киеве прошла акция протеста с требованием уволить заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщил "5 канал".

По информации телеканала, на акцию протеста пришли несколько человек. Они считают недопустимым, когда во властных структурах работает человек, "которому вменяют коррупционные сделки".

Участники акции пришли напомнить власти о том, что Татаров фигурирует в ряде коррупционных дел, а также об обещании президента Украины Владимиру Зеленскому, которое он дал, будучи кандидатом на президентских выборах. Они заявили, что Зеленский обещал оставить пост при первом коррупционном скандале.

"Он попал в криминальную ситуацию, которая недопустима для этого здания. Речь идет о коррупционной схеме, махинации с землей, которое расследовали антикоррупционные органы, и недавно генеральная прокурорка сняла всех прокуроров, которые шли в этом деле, взяла на себя полномочия и прикрыла Татарова", – заявил представитель партии "Национальный корпус" в Киевской области Алексей Бык.

Татаров на своей странице в Facebook отреагировал на акцию протеста, сообщив, что его отставки хотят антиукраинские силы.

"До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление. Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований. Моя позиция неизменна – только украинские интересы и формирования исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний", – заявил он.

https://www.facebook.com/olehtatarov/posts/104501748188235

О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Следователь ГУ МВД Украины Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства "Автомайдана".

В декабре стало известно, что он, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Теги: Евромайдан, Украина, Олег Татаров, акции, активист, Алексей Бык, увольнение, Национальный корпус
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