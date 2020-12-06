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ПОЛИТИКА

Facebook удалил аккаунт Татарова после поста о "внешнем управлении" Украиной

4 декабря замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров написал пост в Facebook, в котором обвинил неназванные структуры в попытках организовать в Украине "внешнее управление". Вскоре после этого его страницу удалили.

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В августе стало известно, что Татаров занял пост замглавы ОП
В августе стало известно, что Татаров занял пост замглавы ОП
Фото: president.gov.ua

Facebook удалил страницу замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова. Об этом сообщило 5 декабря издание "Страна" в Telegram.

В распоряжении журналистов оказался скриншот со страницы Татарова, в котором администрация соцсети сообщила ему, что его страница "не соответствует стандартам сообщества".

Страницу Татарова заблокировали после поста о "внешнем управлении" Украиной.

"Пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, которые пытаются организовать в нашей стране внешнее управление. Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований. Моя позиция неизменна – только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний", – написал чиновник.

В эксклюзивном комментарии изданию "ГОРДОН" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что высказывания Татарова спровоцированы "серьезным и системным психологическим давлением".

"В последние дни Олег Татаров находится под серьезным и системным психологическим давлением. Причины этого понятны. Подобное давление, в том числе и агрессивные пикеты и митинги под стенами ОП, спровоцировали несколько запутанные и двусмысленные заявления со стороны Олега Юрьевича. Поэтому официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином "внешние указания" имел ввиду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирного банка, а только ролевые игры наших околополитических "бизнесменов", которые и оплачивают подобные компроматные кампании", – заявил он.

Олег Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих "экстремистами".

О том, что президент Владимир Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа.

В декабре СМИ сообщили, что он, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Теги: Украина, Facebook, Олег Татаров, Офис президента Украины
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