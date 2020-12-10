Президенту Национальной академии аграрных наук вручили подозрение во взяточничестве – Венедиктова

Президенту Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Ярославу Гадзало объявили подозрение в уголовном производстве о взяточничестве. Об этом 10 декабря проинформировала в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Звание академика за автомобиль. Президенту Национальной академии аграрных наук сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. За такую взятку руководитель НААН должен был включить кандидата в список претендентов на замещение вакансий академиков и представить материалы на рассмотрение президиума", – написала она.
Генпрокурор отметила, что "это уже не первое сообщение о подозрении президенту НААН".
"Год назад должностное лицо подозревалось во вмешательстве в деятельность работника Государственной исполнительной службы. Впрочем, уже через несколько месяцев прокурор принял решение о закрытии этого уголовного производства, даже не дождавшись выводов экспертизы. 2 декабря 2020 года это постановление о закрытии отменено заместителем генерального прокурора и сейчас планируется таки завершить следствие по этому факту", – рассказала Венедиктова.
По ее данным, в мае 2020 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (на тот момент это был Назар Холодницкий) закрыл уголовное производство о завладении в 2013–2014 годах путем злоупотребления служебным положением 138 участками земли в Киевской области стоимостью более 42,5 млн грн и попытке завладеть еще шестью участками. Среди пяти подозреваемых в том деле был и президент НААН, написала Венедиктова.
Фамилию подозреваемого президента НААН Венедиктова не называет, но на сайте академии сказано, что эту должность занимает Ярослав Гадзало.