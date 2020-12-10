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Президенту Национальной академии аграрных наук вручили подозрение во взяточничестве – Венедиктова

По данным генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, за автомобиль президент Национальной академии аграрных наук должен был помочь получить звание академика. Должность президента НААН занимает Ярослав Гадзало.

Академией руководит Гадзало (на фото в центре)
Академией руководит Гадзало (на фото в центре)
Фото: Національна академія аграрних наук України / Facebook

Президенту Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Ярославу Гадзало объявили подозрение в уголовном производстве о взяточничестве. Об этом 10 декабря проинформировала в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Звание академика за автомобиль. Президенту Национальной академии аграрных наук сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. За такую взятку руководитель НААН должен был включить кандидата в список претендентов на замещение вакансий академиков и представить материалы на рассмотрение президиума", – написала она.

Генпрокурор отметила, что "это уже не первое сообщение о подозрении президенту НААН".

"Год назад должностное лицо подозревалось во вмешательстве в деятельность работника Государственной исполнительной службы. Впрочем, уже через несколько месяцев прокурор принял решение о закрытии этого уголовного производства, даже не дождавшись выводов экспертизы. 2 декабря 2020 года это постановление о закрытии отменено заместителем генерального прокурора и сейчас планируется таки завершить следствие по этому факту", – рассказала Венедиктова.

По ее данным, в мае 2020 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (на тот момент это был Назар Холодницкий) закрыл уголовное производство о завладении в 2013–2014 годах путем злоупотребления служебным положением 138 участками земли в Киевской области стоимостью более 42,5 млн грн и попытке завладеть еще шестью участками. Среди пяти подозреваемых в том деле был и президент НААН, написала Венедиктова.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/186201773142140

Фамилию подозреваемого президента НААН Венедиктова не называет, но на сайте академии сказано, что эту должность занимает Ярослав Гадзало.

Теги: взятка, президент, Назар Холодницкий, подозрение, уголовное производство, автомобиль, Ирина Венедиктова, Ярослав Гадзало
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