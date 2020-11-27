Руководителей Национальной академии аграрных наук Украины разоблачили в хищении имущества – полиция

Злоумышленники неправомерно тратили средства, которые были выделены на закупку сельскохозяйственной продукции и гербицидов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Нацполиция разоблачила руководство Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений в присвоении имущества и получении неправомерной выгоды. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что должностные лица академии наладили коррупционные схемы. Они заключали с коммерческими структурами убыточные договоры о совместной деятельности. В частности, аграрии документально занижали показатели урожайности, а "остаток" урожая делили между собой и должностными лицами академии. Коррупционная схема включала также сдачу в аренду по заниженным ценам земельных участков, которых в ведомстве академии 480 тыс. гектаров.

Помимо этого, злоумышленники неправомерно тратили средства, которые были выделены на закупку сельскохозяйственной продукции и гербицидов.

Как отметили в полиции, за "крышевание" преступной деятельности руководство академии получало неправомерное вознаграждение.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания должностных лиц и в помещениях академии в Киеве, Львовской и Николаевской областях. В результате, кроме документации, свидетельствующей о преступной деятельности чиновников, полицейские обнаружили и изъяли арсенал оружия. В подвальном помещении Национальной академии аграрных наук Украины хранились четыре гранатомета РПГ, автоматы АКСУ, пистолеты, гранаты РГД-5 и Ф-1, два артиллерийских снаряда калибра 23 мм и патроны различного калибра.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.