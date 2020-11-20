СБУ разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в мэры Ужгорода

В Ужгороде правоохранители задержали злоумышленника при передаче средств за подкуп нескольких десятков избирателей на выборах мэра города, сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник привлек к схеме председателя правления одного из ОСББ для сбора подписей избирателей Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы Ужгорода. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, подкуп организовал житель областного центра. Злоумышленник привлек к схеме председателя правления одного из ОСББ для сбора подписей избирателей, предлагая 500 грн за каждый голос.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали фигуранта при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов.

Также СБУ проверяет информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу этого кандидата в других районах города. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

Второй тур выборов мэра Ужгорода пройдет 22 ноября. За должность городского головы будут бороться действующий мэр Богдан Андреев и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей.