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В Киевской области разоблачили коррупционную схему на строительстве железной дороги сообщением Киев – Борисполь

В Киевской области экс-директор компании, которая поставляла песок для строительства скоростной железнодорожной линии, присвоил почти 9 млн грн бюджетных средств, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

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Экс-директору компании поставщика песка для строительства железной дороги сообщили о подозрении
Экс-директору компании – поставщика песка для строительства железной дороги сообщили о подозрении
Фото: depositphotos.com

В Киевской области разоблачили коррупционную схему на строительстве железной дороги сообщением Киев – Борисполь. Об этом 18 ноября сообщает Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, между ООО "Киев песок" и региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" акционерного общества "Укрзалізниця" был заключен договор о поставке песка для строительства скоростной линии железнодорожного сообщения по маршруту Киев-Пассажирский – аэропорт Борисполь.

Как отметили в Офисе генпрокурора, на основании поддельных расходных накладных филиал "Укрзалізниці" перечислил на счет предприятия более 21 млн грн за якобы поставку 60 тыс. м³ песка.

При этом судебно-экономическая экспертиза подтвердила, что фактически предприятие поставило только 35 тыс. м³ песка, в результате чего почти 9 млн грн бюджетных средств присвоил экс-директор компании-поставщика.

Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express, курсирующий из Киева в аэропорт Борисполь, "Укрзалізниця" запустила в ноябре 2018 года. Поезда курсировали в режиме 24/7. Пассажиров возили рельсовые автобусы Pesa Bydgoszcz SA, которые вмещают 120 человек каждый. За первый год работы экспресс перевез около 1 млн пассажиров.

В сентябре 2020 года из-за отсутствия спроса, вызванного пандемией коронавируса, экспресс перевели на другой маршрут

Теги: Киев, коррупция, Борисполь, Укрзалізниця, аэропорт, железная дорога, следствие, строительство, Юго-Западная железная дорога, подозрение
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