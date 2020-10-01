СБУ разоблачила схему на 2,8 млрд грн на рынке ценных бумаг

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла решение о запрете торговли ценными бумагами двум инвестиционным фондам.

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины совместно с департаментом борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины разоблачили незаконную схему на рынке ценных бумаг. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, в ходе следственных действий была выявлена группа компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг. От подконтрольных инвестиционных фондов они выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, а также предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019–2020 годов составил более 2,8 млрд грн.

По результатам собранных материалов Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла решение о запрете торговли ценными бумагами двум инвестиционным фондам.

Как уточняет пресс-служба Нацкомиссии, речь идет об инвестиционных фондах "Портфельные инвестиции" и "Новые технологии" ООО "Прудент".