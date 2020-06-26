Шария вызвали на допрос в фискальную службу по делу об отмывании денег

Блогера Анатолия Шария вызвали на допрос в качестве свидетеля в Государственную фискальную службу. Об этом 26 июня говорится на сайте ведомства.
Допрос назначен на 3 июля в 10.00. Он касается уголовного производства от 2 июня 2020 года, открытого по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 (отмывание средств) Уголовного кодекса Украины.
С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Причиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.