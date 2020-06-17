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ПРОИСШЕСТВИЯ

В киевском метро произошла драка с участием сторонников Шария

Киевские полицейские прекратили драку на станции метро "Театральная". На видео столкновения, опубликованном в социальных сетях, фигурируют в том числе мужчины в одежде с символикой партии блогера Анатолия Шария.

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Потасовка произошла в 13.40 на платформе станции метро "Театральная"
Потасовка произошла в 13.40 на платформе станции метро "Театральная"
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В киевском метро произошла потасовка после акции сторонников блогера Анатолия Шария под зданием Офиса президента. Двух активных участников драки доставили в управление полиции метрополитена, сообщили в управлении Национальной полиции Киева 17 июня.

"Инцидент произошел в 13.40 на платформе станции метро "Театральная". Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в схватку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушение", – сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают личные данные участников потасовки.

Видео столкновения опубликовал в Facebook глава общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков. На нем видно, что мужчины в футболках с символикой Партии Шария ведут себя агрессивно, ввязываются в драку на платформе.

https://www.facebook.com/Nevidomy/videos/10217423128302421/

Позже Поздняков добавил еще одно видео.

"Неравнодушные киевляне очень быстро ответили шарийцам, что им не рады", – написал он.

https://www.facebook.com/Nevidomy/videos/10217423558193168/

17 июня в Киеве под зданием Офиса президента Украины прошли акции сторонников и противников Шария. Группа людей с флагами Шария прошлась по центральным улицам Киева и остановилась под зданием ОП, где начала скандировать "Выходи, Вова". Участие в акции у ОП приняли около 500 сторонников Шария, в альтернативной – более 100 человек. 15 протестующих, которые применяли слезоточивый газ и бросали дымовые шашки, задержали, сообщили в полиции, не уточняя, о участниках какой акции идет речь. В "Нацкорпусе" заявляли о задержании 12 активистов, которых к вечеру отпустили. 

Во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу, отметили в МВД. По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Полицейский на время расследования отстранен.

Шарий обратился с призывом провести протест под ОП 15 июня. Также он призвал "брать все, что может пригодиться для самозащиты".

С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрацииПричиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.

Теги: Киев, полиция, Анатолий Шарий, Офис президента Украины, метрополитен
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