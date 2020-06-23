Глава КМИС о рейтинге Зеленского: Все, что он теряет, получает, например, Партия Шария

Президент Украины Владимир Зеленский пытается всем угодить, чтобы не уменьшить свой рейтинг, в результате им недовольны ни патриоты, ни проевропейские, ни пророссийские силы, считает директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. По его словам, за счет падения рейтинга Зеленского он растет у партий Анатолия Шария и Виктора Медведчука.

Голоса разочаровавшихся избирателей президента Украины Владимира Зеленского в итоге переходят к пророссийским силам. Об этом заявил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью агентству "Укринформ".

Говоря о последних исследованиях КМИС, Паниотто сказал: "Наиболее устойчивый тренд – ориентация на Евросоюз возросла. И нынешнее руководство страны также ориентировано на ЕС. Не знаю, на что рассчитывали избиратели Зеленского, но мы исследовали тех, кто в нем разочаровался. Те 26%, которые разочаровались в действующем президенте, стали преимущественно избирателями [народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия] Бойко. И это именно те люди, которые недовольны курсом на ЕС. Поэтому они более пессимистичны. Они понимают, что ориентация на союз с РФ вряд ли реализуется".

По словам социолога, число людей, которые были за союз с РФ, уменьшилось, но возросло число людей, которые выступают за независимый путь Украины и за ее внеблоковость.

"Это те же российско ориентированные люди, которые не хотят вслух признавать, что связь с Россией теряется. И это проблема, потому что Украина, которая находится между РФ и ЕС, – это реальный геополитический выбор, который она делала все это время", – подчеркнул Паниотто.

Он высказал мнение, что Зеленский является компромиссной фигурой, он пытается угодить и тем и другим, чтобы не уменьшить свой рейтинг. В результате им недовольны ни патриоты, ни проевропейские, ни пророссийские силы.

"И понятно, что нынешние представители власти неопытные, ощущается нехватка квалификации и так далее и там можно выдвинуть множество претензий, но проблема в том, что уменьшение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не "Голосу" или [экс-президенту, лидеру "Европейской солидарности Петру] Порошенко. Все, что он теряет, получает вот, например, Партия Шария, которая сейчас повысила существенно свой рейтинг, и она, по нашим данным, на грани прохождения в Верховную Раду", – уверяет Паниотто.

По его словам, партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" также увеличила свой рейтинг и тоже за счет пропрезидентской партии "Слуга народа".

По результатам опроса КМИС, обнародованного 5 июня, большинство украинцев (40,9%) на выборах президента поддержали бы нынешнего главу государства Владимира Зеленского, 15,7% – пятого президента Петра Порошенко, а 9,2% – главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко. Зеленский стал президентом Украины с результатом 73%.

Только 13% украинцев полностью доверяют Зеленскому, 53,8% респондентов ему не доверяют, говорится в исследовании Центра "Социальный мониторинг", обнародованном 23 июня.