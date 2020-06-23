Опрос: Больше всего украинцы доверяют ВСУ и Зеленскому, меньше всего – прокуратуре и НАБУ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 41,3% украинцев, а Вооруженным силам Украины – 62,4%.

62,4% украинцев доверяют Вооруженным силам Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", опубликованные 23 июня.

Из них 19,3% полностью доверяют ВСУ, 43,1% скорее доверяют. Не доверяют ВСУ 32% (полностью – 13,8%, скорее не доверяют – 18,2%).

Среди других правоохранительных структур 26,2% украинцев доверяют Службе безопасности Украины (не доверяют 60,3%), 24,7% – Нацполиции (не доверяют 67,5%), 14,2% – прокуратуре (не доверяют 72,5%), 12,4% – Госбюро расследований (не доверяют 70,4%) и 10,% – Национальному антикоррупционному бюро Украины (не доверяют 73%).

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 41,3% (не доверяют 50,2%), Нацбанку Украины – 22,6% (не доверяют 67,2%), Кабинету Министров – 19,6% (не доверяют 73,9%), а Верховной Раде – 19,4% (не доверяют 74,8%).

Инфографика: smc.org.ua

В ходе социсследования 10–19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки: 1,1–1,9%.