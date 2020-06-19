"Нацкорпус" принес под офис Партии Шария гроб

В Николаеве под офис Партии Шария члены областной ячейки партии "Национальный корпус" принесли импровизированный гроб с портретом блогера Анатолия Шария.

С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть Фото: nationalcorps.org

В Николаеве члены областной ячейки партии "Национальный корпус" принесли под офис Партии Шария импровизированный гроб с портретом лидера этой политсилы. Об этом сообщает пресс-служба "Нацкорпуса".

Как сообщает "Укринформ", представители "Нацкорпуса" пытались пообщаться с руководством "Партии Шария" и передать им "имущество в виде гроба с красными шариками".

В "Нацкорпусе" сообщили, что гроб – это "добровольное пожертвование" в пользу Партии Шария.

По информации "Преступности.нет", между работницей офиса и представителями "Нацкорпуса" время от времени происходили словесные перепалки.

Участники акции пытались занести гроб в офис, но им этого не дали сделать, поэтому они оставили его возле входа в офис и разошлись.

17 июня в Киеве под зданием Офиса президента Украины прошли акции сторонников и противников блогера Анатолия Шария. Группа людей с флагами Шария прошлась по центральным улицам Киева и остановилась под зданием ОП, где начала скандировать "Выходи, Вова". Участие в акции у ОП приняли около 500 сторонников Шария, в альтернативной – более 100 человек. 15 протестующих, которые применяли слезоточивый газ и бросали дымовые шашки, задержали, сообщили в полиции, не уточняя, об участниках какой акции идет речь. В "Нацкорпусе" заявляли о задержании 12 активистов, которых к вечеру отпустили.

Во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу, отметили в МВД. По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Полицейский на время расследования отстранен.

Шарий обратился с призывом провести протест под ОП 15 июня. Также он призвал "брать все, что может пригодиться для самозащиты".