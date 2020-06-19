Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Нацкорпус" принес под офис Партии Шария гроб

В Николаеве под офис Партии Шария члены областной ячейки партии "Национальный корпус" принесли импровизированный гроб с портретом блогера Анатолия Шария.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть
С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть
Фото: nationalcorps.org

В Николаеве члены областной ячейки партии "Национальный корпус" принесли под офис Партии Шария импровизированный гроб с портретом лидера этой политсилы. Об этом сообщает пресс-служба "Нацкорпуса".

Как сообщает "Укринформ", представители "Нацкорпуса" пытались пообщаться с руководством "Партии Шария" и передать им "имущество в виде гроба с красными шариками".

В "Нацкорпусе" сообщили, что гроб – это "добровольное пожертвование" в пользу Партии Шария.

По информации "Преступности.нет", между работницей офиса и представителями "Нацкорпуса" время от времени происходили словесные перепалки.

Участники акции пытались занести гроб в офис, но им этого не дали сделать, поэтому они оставили его возле входа в офис и разошлись.

17 июня в Киеве под зданием Офиса президента Украины прошли акции сторонников и противников блогера Анатолия Шария. Группа людей с флагами Шария прошлась по центральным улицам Киева и остановилась под зданием ОП, где начала скандировать "Выходи, Вова". Участие в акции у ОП приняли около 500 сторонников Шария, в альтернативной – более 100 человек. 15 протестующих, которые применяли слезоточивый газ и бросали дымовые шашки, задержали, сообщили в полиции, не уточняя, об участниках какой акции идет речь. В "Нацкорпусе" заявляли о задержании 12 активистов, которых к вечеру отпустили. 

Во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу, отметили в МВД. По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Полицейский на время расследования отстранен.

Шарий обратился с призывом провести протест под ОП 15 июня. Также он призвал "брать все, что может пригодиться для самозащиты".

С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрацииПричиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.

Теги: Николаев, полиция, пожертвование, офис, акции, работа, Национальный корпус, имущество, партия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья" – СМИ
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья" – СМИ
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS