"Нацкорпус" принес под офис Партии Шария гроб

В Николаеве члены областной ячейки партии "Национальный корпус" принесли под офис Партии Шария импровизированный гроб с портретом лидера этой политсилы. Об этом сообщает пресс-служба "Нацкорпуса".
Как сообщает "Укринформ", представители "Нацкорпуса" пытались пообщаться с руководством "Партии Шария" и передать им "имущество в виде гроба с красными шариками".
В "Нацкорпусе" сообщили, что гроб – это "добровольное пожертвование" в пользу Партии Шария.
По информации "Преступности.нет", между работницей офиса и представителями "Нацкорпуса" время от времени происходили словесные перепалки.
Участники акции пытались занести гроб в офис, но им этого не дали сделать, поэтому они оставили его возле входа в офис и разошлись.
17 июня в Киеве под зданием Офиса президента Украины прошли акции сторонников и противников блогера Анатолия Шария. Группа людей с флагами Шария прошлась по центральным улицам Киева и остановилась под зданием ОП, где начала скандировать "Выходи, Вова". Участие в акции у ОП приняли около 500 сторонников Шария, в альтернативной – более 100 человек. 15 протестующих, которые применяли слезоточивый газ и бросали дымовые шашки, задержали, сообщили в полиции, не уточняя, об участниках какой акции идет речь. В "Нацкорпусе" заявляли о задержании 12 активистов, которых к вечеру отпустили.
Во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу, отметили в МВД. По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Полицейский на время расследования отстранен.
Шарий обратился с призывом провести протест под ОП 15 июня. Также он призвал "брать все, что может пригодиться для самозащиты".
С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Причиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.