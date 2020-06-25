В Харькове избили представителя Партии Шария

В Харькове неизвестные избили 28-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе полиции области. Блогер Анатолий Шарий в своем YouTube-канале заявил, что избитый – член его партии и во время митинга 17 июня вел колонну в Киеве.
В полиции отметили, что двое неизвестных напали на мужчину на улице Веснина. Его госпитализировали в больницу с диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и раны мягких тканей лица и головы. Полицейские открыли производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Шарий добавил, что мужчину якобы избивали битами. Он также в своем Telegram заявил, что избитого зовут Никита Роженко и за два часа до нападения он написал заявление об угрозах от "Нацкорпуса".
17 июня в Киеве под Офисом президента прошел митинг соратников Шария. Туда стянули силы Нацполиции и Нацгвардии для обеспечения порядка. Под здание ОП также пришли и противники Шария – представители "Демократической сокиры" и организации С14, отмечает "Страна". Они бросали в сторону протестующих от Партии Шария яйца.
Позже колонную митингующих забросали дымовыми шашками, полиция задержала несколько человек.
С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Причиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.