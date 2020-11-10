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СБУ разоблачила схему разворовывания денег на ремонте школ и больниц в Луганской области

За время функционирования незаконной схемы злоумышленники провели в Луганской области ремонтные работы на 17 социальных объектах на общую сумму более 50 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители провели девять обысков по месту жительства и работы фигурантов
Правоохранители провели девять обысков по месту жительства и работы фигурантов
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему завладения бюджетными средствами при проведении капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия установлено, что схему в 2018 году организовал "влиятельный" бизнесмен из города Кременная. К противоправной деятельности он привлек в то время действующего чиновника райгосадминистрации и представителей нескольких коммерческих структур, специализирующихся на проектных, ремонтных работах и торговле строительными материалами.

Пользуясь служебным положением, чиновник обеспечивал своим сообщникам победу в тендерах на проведение строительных работ на социальных объектах района. После чего подконтрольное участникам схемы предприятие-проектант искусственно завышало стоимость товаров и услуг в 1,5–2 раза. Строительные материалы участники схемы закупали по завышенным ценам у приближенных фирм, а разницу переводили в наличные и присваивали себе.

Оперативники спецслужбы установили, что за время функционирования незаконной схемы злоумышленники провели ремонтные работы на 17 социальных объектах на общую сумму более 50 млн грн. Задокументировано, что только на ремонте крыш пяти школ они присвоили почти 700 тыс. грн. Точная сумма ущерба, нанесенного бюджету, устанавливается.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организационной группой; легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организационной группой; служебный подлог, совершенный организационной группой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели девять обысков в Киеве и Кременной по месту жительства и работы фигурантов, а также в их транспортных средствах. Изъяты черновые записи, 800 тыс. грн и другие вещественные доказательства.

Организатору незаконной схемы и четырем фигурантам сообщили о подозрении.

Теги: СБУ, коррупция, Луганская область, тендер, чиновники, Кременная, больницы, обыски, Служба безопасности Украины
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