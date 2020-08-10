В Киеве мошенники присвоили себе помещение полиции – прокуратура

По данным прокуратуры Киева, чтобы присвоить помещение полиции, мошенники подделали документы.

В рамках уголовного производства на помещения наложен арест Фото: depositphotos.com

В Киеве мошенники присвоили себе помещение полиции. Об этом 10 августа в Facebook сообщила столичная прокуратура.

"Киевская местная прокуратура №10 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине города Киева нежилые помещения в Дарницком районе площадью почти 90 м² и стоимостью более 3 млн грн, которые мошенники присвоили на основании поддельных документов", – говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом Дарницкого управления полиции, где размещены комнаты участковых инспекторов.

В прокуратуре отметили, что подготовили исковое заявление о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество.

В рамках уголовного производства на данные помещения наложен арест. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.