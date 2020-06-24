СБУ заявила, что экс-чиновники Минкульта присвоили почти 17 млн грн

Об этом говорится в сообщении СБУ.
По данным ведомства, в 2018 году гендиректор учреждения и двое его сообщников купили "фактически ненужное административное здание в Переяславе" за 19 млн грн. При этом, заявляют в СБУ, его фактическая стоимость составила 2,5 млн грн.
Разницу подозреваемые присвоили, считает следствие.
Имена подозреваемых в сообщении не указаны.
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