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СБУ заявила, что экс-чиновники Минкульта присвоили почти 17 млн грн

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении схемы по присвоению около 17 млн грн государственных средств тремя бывшими чиновниками историко-этнографического заповедника, подведомственного бывшему Министерству культуры Украины.

Об этом говорится в сообщении СБУ. По данным ведомства, в 2018 году гендиректор учреждения и двое его сообщников купили "фактически ненужное административное здание в Переяславе" за 19 млн грн. При этом, заявляют в СБУ, его фактическая стоимость составила 2,5 млн грн. Разницу подозреваемые присвоили, считает следствие. Имена подозреваемых в сообщении не указаны.

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