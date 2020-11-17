Офис генпрокурора разоблачил коррупционную схему в "Укрзалізниці" с фиктивным ремонтом поездов

Действия должностных лиц "Укрзалізниці" привели к убыткам для госбюджета более чем на 58,6 млн грн, сообщает сайт Офиса генпрокурора.

Экспертиза подтвердила, что работы по модернизации поездов не проводились Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Офис генпрокурора разоблачил масштабную коррупционную схему в "Укрзалізниці" с фиктивным ремонтом поездов. Об этом 17 ноября сообщает сайт Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что должностные лица "Укрзалізниці" завладели денежными средствами акционерного общества при организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов, предназначенных для пригородных пассажирских перевозок.

В частности, в период 2015–2016 годов должностные лица "Укрзалізниці" с привлечением фиктивных предприятий составили и выдали заведомо ложные документы о якобы модернизации более 20 дизель-поездов. При этом они знали, что никакие ремонтные работы не могут быть проведены, так как у предприятия-исполнителя отсутствовали необходимые специалисты и оборудование. Часть суммы, переведенной предприятию-исполнителю, оказалась на счетах фиктивных фирм.

Экспертиза подтвердила, что работы по модернизации поездов не проводились. Действия фигурантов привели к убыткам для госбюджета более чем на 58,6 млн грн.

Досудебное расследование проводилось в отношении 15 лиц по фактам завладения средствами в особо крупных размерах, служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, подделки документов, совершенной в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины).

Среди подозреваемых – бывший исполняющий обязанности председателя правления одного из предприятий, 100% акций которого внесены в уставный капитал "Укрзалізниці", и его экс- заместители; бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов "Укрзалізниці".

В Офисе генпрокурора отметили, что принимают меры для возмещения нанесенных бюджету убытков.