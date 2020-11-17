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Офис генпрокурора разоблачил коррупционную схему в "Укрзалізниці" с фиктивным ремонтом поездов

Действия должностных лиц "Укрзалізниці" привели к убыткам для госбюджета более чем на 58,6 млн грн, сообщает сайт Офиса генпрокурора.

Экспертиза подтвердила, что работы по модернизации поездов не проводились
Экспертиза подтвердила, что работы по модернизации поездов не проводились
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Офис генпрокурора разоблачил масштабную коррупционную схему в "Укрзалізниці" с фиктивным ремонтом поездов. Об этом 17 ноября сообщает сайт Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что должностные лица "Укрзалізниці" завладели денежными средствами акционерного общества при организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов, предназначенных для пригородных пассажирских перевозок.

В частности, в период 2015–2016 годов должностные лица "Укрзалізниці" с привлечением фиктивных предприятий составили и выдали заведомо ложные документы о якобы модернизации более 20 дизель-поездов. При этом они знали, что никакие ремонтные работы не могут быть проведены, так как у предприятия-исполнителя отсутствовали необходимые специалисты и оборудование. Часть суммы, переведенной предприятию-исполнителю, оказалась на счетах фиктивных фирм.

Экспертиза подтвердила, что работы по модернизации поездов не проводились. Действия фигурантов привели к убыткам для госбюджета более чем на 58,6 млн грн.

Досудебное расследование проводилось в отношении 15 лиц по фактам завладения средствами в особо крупных размерах, служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, подделки документов, совершенной в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины).

Среди подозреваемых – бывший исполняющий обязанности председателя правления одного из предприятий, 100% акций которого внесены в уставный капитал "Укрзалізниці", и его экс- заместители; бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов "Укрзалізниці".

В Офисе генпрокурора отметили, что принимают меры для возмещения нанесенных бюджету убытков.

Теги: коррупция, госбюджет, Укрзалізниця, следствие, экспертиза, ремонт, расследование, убытки, поезд, Офис генпрокурора
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