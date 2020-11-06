Нужен закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности наблюдательного совета "Укрзалізниці" – нардеп Скичко

Члены наблюдательного совета "Укрзалізниці" не чувствуют ответственности за деятельность, которую они проводят, считает народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.

Законопроект, который будет определять обязанности наблюдательного совета "Укрзалізниці" и его показатели эффективности, крайне необходим, и он будет зарегистрирован. Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" рассказал народный депутат от "Слуги народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.

По его словам, финансовые планы "Укрзалізниці" утверждаются со значительной задержкой именно из-за отсутствия ответственности со стороны наблюдательного совета предприятия.

"Нужно решать системно, почему так происходит. Почему сегодня финпланы утверждаются в середине лета или осенью на текущий год? Потому что нет ответственности. Наблюдательный совет продолжает получать высокие зарплаты, высокие премии, несмотря на то, что они не утвердили финплан", – сказал Скичко.

Он добавил, что когда говорил о неэффективности иностранцев в наблюдательных советах, то имел в виду конкретно наблюдательный совет "Укрзалізниці".

"Я не против иностранцев в наблюдательных советах, но по этому альтернативному законопроекту большая часть должна быть украинцами, остальные могут быть иностранцами. То есть иностранцы могут консультировать, могут помогать и они реально многому могут научить в управлении. Однако я также много слышал о том, как проводится заседание наблюдательного совета, куда они могут приехать неинформированными, не изучая информацию, которую им присылают, или изучая ее достаточно поверхностно", – рассказал нардеп.

Он добавил, что иностранцы воспринимают "Укрзалізницю" как бизнес.

"Есть ощущение, что они не несут никакой ответственности за ту деятельность, которую они проводят. Иностранцы воспринимают "Укрзалізницю" исключительно как бизнес. То есть для них это предприятие, которое должно быть прибыльным, все остальное их не волнует", – рассказал Скичко.

Он также заявил, что пересмотр тарифов "Укрзалізниці" возможен только после реформирования и это должна решать Нацкомиссия по вопросам регулирования транспорта.