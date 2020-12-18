Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов Украины

Генерал-майор Юлия Лапутина назначена главой Министерства по делам ветеранов голосами 248 народных депутатов Украины, "против" никто не голосовал.

18 декабря Верховная Рада поддержала предложение назначить генерал-майора Юлию Лапутину министром по делам ветеранов. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За" проголосовали 248 народных депутатов, "против" – ни одного.

Представляя Лапутину в качестве кандидата, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что она "имеет значительный профессиональный опыт в сфере безопасности, национальной обороны Украины, знает проблематику ветеранов не со слов".

Сама кандидат, выступая с трибуны Рады, рассказала, что "поддержка ветеранов – это достаточно непростой вопрос, с которым сталкиваются все государства, которые вели боевые действия".

Профильный комитет поддержал ее назначение министром, сообщили в ходе заседания парламента.

Предыдущего министра по делам ветеранов Сергея Бессараба украинский парламент отправил в отставку 16 декабря.

Лапутина до назначения работала в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, входила в состав консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. До этого работала в Службе безопасности Украины, стала второй в истории Украины женщиной, которая получила звание генерала.

В сентябре – декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в зоне антитеррористической операции (сейчас – операция Объединенных сил) на Донбассе и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.