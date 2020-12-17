Рада назначила Шкарлета министром образования и науки

Представляя врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлета в качестве кандидата в министры, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что тот "знает сферу образования изнутри".

17 декабря Верховная Рада поддержала кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовали 226 народных депутатов при необходимых 226, против – 43.

Представляя врио министра Шкарлета в качестве кандидата в полноценные министры, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что "кандидат имеет значительный профессиональный опыт и знает сферу образования изнутри".

"Для меня... очень важно, как любой украинский ребенок проходит свой путь от рождения, учебы в дошкольном учреждении, в школе, в высшем образовании, образовании взрослых", – сказал Шкарлет, выступая перед нардепами.

Результаты голосования встретили криками: "Позор!"

Накануне профильный парламентский комитет – по вопросам образования, науки и инноваций – не поддержал назначение Шкарлета министром.

48-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. В 2010–2020 годах был ректором Черниговского национального технологического университета. В 2010 году был избран депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

В июне 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и врио министра образования.

Сразу после назначения Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Тогда же 40 украинских ученых, в том числе академики НАН, выступили против назначения Шкарлета врио министра. Они отметили, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

В сентябре комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования пришел к выводу, что в трех работах Шкарлета есть плагиат. В ответ врио министра подал на агентство в суд.

14 декабря представители ряда образовательных организаций (в частности, Союза ректоров высших учебных заведений Украины, Национальной академии педагогических наук Украины, Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы) попросили президента Украины Владимира Зеленского назначить Шкарлета министром образования. Авторы обращения считают, что у Шкарлета есть значительный управленческий опыт и он понимает проблемы отрасли.

На следующий день несколько общественных организаций, которые занимаются сферой образования ("Смарт образование", "Батьки SOS", "Родительский контроль", Центр инновационного образования "Про.Світ", "Ре: Освіта" и другие), попросили не назначать Шкарлета главой Минобразования на постоянной основе. По их мнению, Шкарлет "не в состоянии поддержать конкретными действиями необходимые реформы".

Против назначения выступили и украинские ученые. 15 декабря академики Национальной академии наук Украины, профессора, доктора и кандидаты наук (всего более 300 человек, список подписантов постоянно обновляется) написали открытое письмо депутатам и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором призвали не назначать министром образования Шкарлета.

Парламентская фракция "Слуга народа" в тот же день собралась на заседание, на котором обсуждали кандидатуры на должности министров, в том числе Шкарлета. Как сказал после заседания глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, вопрос назначения Шкарлета был дискуссионным.