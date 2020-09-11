В трех работах Шкарлета есть плагиат – комитет по вопросам этики

Обращение о плагиате в работах врио министра образования Украины поступило в Национальное агентство по вопросам обеспечения качества образования от народного депутата от партии "Голос" Инны Совсун, ОО "Трон" (сообщество "Дисергейт") и Фонда региональных инициатив.

Шкарлета обвинили в том, что в трех его научных работах содержится плагиат Скриншот: ТСН / YouTube

Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества высшего образования Украины на заседании 11 сентября признал, что в работах врио министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат, сообщает LIGA.net.

Обращение о плагиате комитет получил от народного депутата от партии "Голос" Инны Совсун, ОО "Трон" в лице Светланы Вовк (сообщество "Дисергейт") и Фонда региональных инициатив. Кроме того, комитет получил письмо от секретариата Кабмина Украины с просьбой проверить указанные факты.

По словам председателя комитета по этике и руководителя Нацагентства Сергея Квита, плагиат подтвердили в трех работах Шкарлета.

Совсун уточнила в Facebook, что работы Шкарлета анализировали украинские и иностранные эксперты.

Для экспертизы отрывки научных работ, переведенные на английский язык, направлялись трем международным экспертам: профессору этики и права, лицензированному адвокату в США Кристину Мориарти, который работает в международной организации по академической добродетели, чешскому эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту по вопросам пиратства и плагиата Кшиштофу Гутовскому. Все трое признали, что в работах Шкарлета есть плагиат.

Издание отметило, что решение комитета имеет рекомендательную силу. Комитет будет предлагать Национальному агентству установить плагиат в статьях.

Шкарлета официально приглашали на заседание комитета, но он не явился, уточнила журналистка LIGA.Life Ирина Андрейцив в Facebook. Интересы врио министра представлял его адвокат Александр Радченко. Издание отметило, что Радченко постоянно перебивал Квита и требовал его отвода из-за якобы конфликта интересов.

"У вас личные неприязненные отношения со Шкарлетом, потому что на встрече с ректорами в публичном пространстве заявили, что Шкарлет говорит неправду и искажает факты", – заявил Радченко Квиту.

Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор Черниговского национального технологического университета. В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и врио министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета.

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила врио министра в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что у Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности и.о. министра.