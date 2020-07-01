"Нарушитель норм этики и морали". 40 украинских ученых, в том числе академики НАН, выступили против назначения Шкарлета и.о. министра образования

Украинские ученые осудили назначение Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки и напомнили, что он "доказательно признан плагиатором".

Научное сообщество протестует против Шкарлета и заявляет, что он является нарушителем норм академической добродетели Фото: mon.gov.ua

Ведущие украинские ученые, среди которых восемь академиков Национальной академии наук, выступили против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки. Их заявление 30 июня опубликовал в Facebook заведующий лабораторией в Институте теоретической физики имени Н.Н. Боголюбова НАН Украины, доктор физико-математических наук Сергей Шарапов.

Обращение адресовано президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову.

В заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором", нарушителем норм академической добродетели, что в научном мире признается тяжким преступлением и влечет за собой как минимум морально-этическую, а также иную ответственность, предусмотренную законами Украины.

Ученые отметили, что назначение Шкарлета вопреки позиции профильного комитета Верховной Рады вызвало волну возмущения в научных и образовательных кругах.

"Упомянутое выше назначение, которое, как это ни странно, без стеснения перед тысячами добросовестных ученых и преподавателей оправдал сам премьер-министр, невозможно не только принять, но и надо категорически осудить, потому что речь идет о воспитании будущих поколений Украины, развитии научного обеспечения ее экономики и культуры", – сказано в заявлении.

Ученые призвали руководство государства прекратить попытки назначения Шкарлета министром, поскольку "нарушитель норм этики и морали таких должностей занимать не может".

Отдельно подписанты осудили инцидент со старшим научным сотрудником Института физики НАН Украины, кандидатом физико-математических наук Антоном Сененко. 26 июня к нему на работу приходил сотрудник СБУ из-за акции против назначения Шкарлета. По словам ученого, у него расспрашивали, кто организовал акцию, кто на ней присутствовал и не платили ли им деньги за участие. Ученые заявили, что глубоко обеспокоены и возмущены этим случаем. Подписанты считают, что сотрудник СБУ прямо нарушил конституционное право на свободу мысли и слова.

Письмо подписали 40 ученых и преподавателей, в том числе академики Национальной академии наук Украины Вадим Локтев, Ярослав Яцкив, Сергей Комиссаренко, Александр Бакай, Николай Харченко, Юрий Слюсаренко, Петр Мележик и Анатолий Белоус.

Сененко рассказал в Facebook, что был шокирован такой поддержкой.

"Я настолько приятно ошарашен, что степень моей благодарности за сам факт ощущения поддержки титанов, на которых и я в том числе опираюсь в своих исследованиях, трудно выразить словами. Могу только сказать, что такие вещи мотивируют еще упорнее работать на ниве украинской науки, стойко держать позиции и побеждать", – написал он.

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор Черниговского национального технологического университета.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и и.о. министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета.

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила и.о. министра в плагиате как минимум трех научных работ.

В июне в Киеве прошло несколько акций протеста против этого назначения, последняя состоялась 30 июня возле здания Кабинета Министров.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что у Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности и.о. министра.