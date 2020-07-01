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Кабмин уволил четырех заместителей министра образования

Кабинет Министров Украины на заседании 1 июля уволил четырех заместителей министра образования и науки.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Василия Мокана. По его словам, Кабмин уволил первого замминистра образования Юрия Полюховича, а также заместителей Максима Ярмистого, Егора Стадного и Петра Коржевского. Таким образом, в министерстве остаются работать и.о. министра образования Сергей Шкарлет и два заместителя: Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.

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