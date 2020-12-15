Представители общественных организаций просят не назначать Шкарлета министром образования Украины

Образовательные общественные организации написали открытое письмо президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру и народным депутатам относительно возможного назначения и.о министра образования Сергея Шкарлета на эту должность. По мнению представителей образовательных организаций, Шкарлет "сделал все, чтобы остановить реформы" в сфере образования.

Образовательные общественные организации просят не назначать исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета на эту должность на постоянной основе. Об этом сообщила пресс-служба "Новой украинской школы".

Обращение к президенту Украины, премьер-министру, депутатам Верховной Рады и спикеру парламента подписали общественные организации "Смарт образование", "Батьки SOS", "Родительский контроль", Центр Инновационного образования "Про.Свит", "Ре: Освіта" и другие.

"К сожалению, приходится констатировать, что назначенный в конце июня 2020 года временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет не только не в состоянии поддержать конкретными действиями необходимые реформы, но и сделал все возможное, чтобы остановить их продвижение, а иногда и откатить назад. Мы обеспокоены тем, что последние месяцы работы МОН характеризуются тотальным равнодушием, особенно к сфере школьного образования ", – сказано в обращении.

Его авторы считают, что Шкарлет провалил подготовку к началу учебного года 2020–2021. Они отметили, что педагоги не получили помощи на приобретение необходимых средств индивидуальной защиты для безопасного проведения занятий в школах в начале учебного года. В обращении также сказано, что в научных работах врио министра найден плагиат.

"Мы обращаемся к вам с просьбой объективно оценить деятельность и бездеятельность Министерства образования и науки Украины в течение последних пяти месяцев и подать на рассмотрение ВР кандидатуру на пост министра образования и науки профессионального и ценностного человека, который бы болел за образование и делал все, чтобы помочь сфере не просто выжить в эти сложные времена, но и вернуться на путь необходимых качественных изменений", – подчеркнули в обращении.

25 июня Сергей Шкарлет стал врио министра образования и науки Украины.

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила врио министра в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Парламентская фракция "Слуга народа" соберется на заседание 15 декабря, чтобы обсудить возможность назначения двух министров – Шкарлета и врио министра энергетики Украины Юрия Бойко, рассказала заместитель председателя фракции Галина Янченко.

По новому законодательству, отметила она, и.о. министра не может находиться на этой должности более месяца, после этого премьер-министр обязан вынести кандидатуру постоянного министра на рассмотрение Верховной Рады. Раньше и.о. министра от полноценного министра отличался тем, что не мог голосовать на заседании Кабмина, а теперь для исполняющих обязанности урезали целый ряд полномочий.

14 декабря ряд образовательных организаций Украины попросили президента Украины Владимира Зеленского назначить Шкарлета министром образования. Авторы обращения считают, что у Шкарлета есть значительный управленческий опыт и он понимает проблемы отрасли.