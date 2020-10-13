Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Шкарлета. Он требует опровергнуть обвинения в плагиате

Окружной админсуд Киева будет рассматривать дело врио министра образования Сергея Шкарлета по правилам упрощенного позывного производства – то есть без уведомления сторон.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску главы министерства образования и науки Сергея Шкарлета против Нацагентства по обеспечению качества образования, который обнаружил плагиат в научных работах чиновника. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного позывного производства – то есть без уведомления сторон (если только какая-то из них сама об этом не ходатайствовать).

В своем иске Шкарлет просит суд признать противоправными действия Нацагентства в лице Комитета по вопросам этики, который нашел тестовые заимствования без послания на источник в четырех его научных работах.

Также Шкарлет просит суд признать противоправным и отменить решение Комитета от 11 сентября, которые касаются нарушения академической добродетели в научных публикациях.

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила врио министра в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что у Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности врио министра.

Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества высшего образования Украины на заседании 11 сентября признал, что в трех работах Шкарлета есть плагиат. 6 октября Шкарлет подал иск с требованием признать противоправными действия Нацагентства.