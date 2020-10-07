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Активистка, которая нашла в работах Шкарлета плагиат, заявила об угрозах

Председатель общественной организации "Точка роста, образования и науки", координатор антиплагиатной инициативы "Диссергейт" Светлана Благодетелева-Вовк рассказала, что после обнаружения плагиата в научных работах врио министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, ей стали присылать письма с угрозами сексуального характера.

Благодетелева-Вовк: 16-17 июня началось киберпреследование меня в соцсети Facebook
Благодетелева-Вовк: 16-17 июня началось киберпреследование меня в соцсети Facebook
Фото: Svitlana Vovk / Facebook

Председатель общественной организации "Точка роста, образования и науки" координатор антиплагиатной инициативы "Диссергейт" Светлана Благодетелева-Вовк на брифинге в "Інтерфакс - Україна", который состоялся 7  октября, рассказала, что заявила о плагиате в научных работах тогдашнего ректора Черниговского национального технологического университета в середине июня.

По ее словам, было подано заявление о плагиате в работах Шкарлета в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования по пяти случаям. Почти сразу после этого Благодетелева-Вовк стала получать угрозы.

"Так совпало, что с 16-17 июня началось киберпреследование меня в соцсети Facebook. С тех пор я 11 раз была в банах, меня постоянно блокируют за несуществующие нарушения. Это такая системная деятельность, которую ведут неизвестные люди против меня", – отметила она.

Активистка сообщила, что 8 июля получила электронное письмо с угрозами сексуального характера. После того как Благодетелева-Вовк заблокировала корреспонденцию от неизвестного человека, она стала получать угрозы в Telegram с разных аккаунтов.

"Эти сообщения содержали угрозы и порнофантазии с моим участием. В этих сообщениях были фотографии моего дома, моего подъезда. 29 августа было сообщение с моим фото. То есть этот человек следит за мной, фотографирует меня", – сказала координатор антиплагиатной инициативы.

2 сентября в двери ее квартиры оставили записки с угрозами, после этого случая Благодетелева-Вовк обратилась в Нацполицию.

Она подчеркнула, что Украине плагиаторы никакой ответственности не несут.

Шкарлет – врио министра образования и науки Украины, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор Черниговского национального технологического университета. В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и врио министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета. 

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила врио министра в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник". 

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что у Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности врио министра.

Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества высшего образования Украины на заседании 11 сентября признал, что в работах Шкарлета есть плагиат. 6 октября Шкарлет подал иск с требованием признать противоправными действия Нацагентства.

Теги: Министерство образования, плагиат, Сергей Шкарлет
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