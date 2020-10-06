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Шкарлет подал в суд на Национальное агентство, которое заявило о плагиате в его работах

Врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет подал иск с требованием признать противоправными действия Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Об этом сообщили в Окружном админсуде Киева.

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Суд решает вопрос об открытии производства по административному иску Шкарлета
Суд решает вопрос об открытии производства по административному иску Шкарлета
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет подал в суд на Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования в лице комитета по этике, которое в научных работах Шкарлета обнаружило плагиат. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева (ОАСК), сообщила 6 октября пресс-служба суда.

Шкарлет просит суд признать противоправными действия Нацагентства по установлению наличия текстовых заимствований без ссылок на источники в четырех его научных работах. Также врио министра просит признать противоправным и отменить решение комитета по этике о нарушении академической добросовестности в научных публикациях, сказано в сообщении.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному иску Шкарлета.

Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества высшего образования Украины на заседании 11 сентября признал, что в работах Шкарлета есть плагиат.

Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор Черниговского национального технологического университета. В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и врио министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета. 

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила врио министра в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник". 

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что у Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности врио министра.

Теги: Украина, Министерство образования, плагиат, ОАСК, Сергей Шкарлет
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