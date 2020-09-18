"Для большинства ученых Украины этот вопрос закрыт". Шкарлет отрицает обвинения в плагиате

Врио министра образования Украины Сергей Шкарлет сообщил, что заключения профессиональных органов и представителей опровергают заявления о наличии в его работах плагиата.

Врио министра образования Украины отрицает наличие плагиата в своих научных работах. Об этом он заявил 18 сентября во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Что касается моего плагиата, то есть два заключения профессиональных органов и представителей, опубликованные на сайте. Они абсолютно опровергают те вещи, которые вы конкретно разгоняете в сети. Я абсолютно уверен, что для большей части ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт", – отметил он.

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила врио министра в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели. Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах

Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества высшего образования Украины на заседании 11 сентября признал, что в работах Шкарлета есть плагиат. Сам Шкарлет намерен обжаловать решение комитета.

Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор Черниговского национального технологического университета. В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.