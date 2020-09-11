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ПОЛИТИКА

Шкарлет намерен обжаловать решение комитета Нацагенства, который нашел плагиат в его научных работах

Комитет по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования рекомендовал подтвердить, что в научных работах врио министра образования и науки Сергея Шкарлета есть плагиат. Шкарлет заявил, что у него "есть много вопросов" к решению комитета.

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Шкарлет заявил, что процесс выяснения, есть ли плагиат в его научных работах, "стал настолько политизированным, что нечего и рассчитывать на честный вывод"
Шкарлет заявил, что процесс выяснения, есть ли плагиат в его научных работах, "стал настолько политизированным, что нечего и рассчитывать на честный вывод"
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет намерен обжаловать решение комитета по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования Украины, согласно которому в научных работах врио министра есть плагиат.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде" 11 сентября.

"У меня есть много вопросов к решению комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (текст самого решения не предоставлен). А также к составу комитета, методам и принципам его принятия. И прежде всего к объективности и беспристрастности самого процесса, который стал настолько политизированным, что нечего и рассчитывать на честный вывод", – сказал Шкарлет. 

Он заявил, что решение комитета "носит сугубо рекомендательный характер".

Заседание комитета, на котором признали, что в публикациях Шкарлета есть текстовые заимствования без указания источника, прошло 11 сентября. Комитет рекомендовал Нацагентству подтвердить эти нарушения.

Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор Черниговского национального технологического университета. В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и врио министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета.

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила врио министра в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели. Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах.

Теги: Украина, образование, плагиат, нарушение, Сергей Шкарлет
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