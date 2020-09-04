Отец Зеленского о пожизненной стипендии: Мне лично ничего не надо. Думаете, это блат от президента?

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский заявил изданию "Страна", что его кандидатура на получение пожизненной государственной стипендии была выдвинута не из-за родственных связей с главой государства.
"Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте, проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию. От нашего института выдвинули две кандидатуры – меня и еще одного человека. Таких, как я, – полно по всей Украине. Каждый год вручают такие стипендии. И при [пятом президенте Украины Петре] Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского – оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул на научном совете. Я даже не знал результат. Вы думаете, это блат от президента?" – сказал Зеленский-старший.
Он заверил, что денег, которые он сейчас получает, ему достаточно для жизни.
"И президент не бедный, и мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках. Моя позиция – надо награждать людей в высшей школе, это правильно. А что, нужно было запретить коллективу выдвигать мою фамилию? Они меня выдвинули, я при чем? Меня подавали уже на заслуженного деятеля науки и техники и так далее, я отказывался. А в этот раз решил не отказываться", – добавил он.
Александр Зеленский – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения Криворожского университета экономики и технологий.
Согласно проекту указа президента, опубликованному на сайте правительства, пожизненную стипендию предлагалось присвоить пятерым деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста, в том числе профессору Александру Зеленскому. Предложение снять указ с рассмотрения Кабмина 2 сентября внес врио министра образования Сергей Шкарлет.
Премьер Денис Шмыгаль заявил 3 сентября, что кандидатуру Зеленского-старшего для назначения пожизненной стипендии трудовой коллектив университета вносил неоднократно, начиная с 2017 года, задолго до того, как президентом стал его сын.