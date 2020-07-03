У Шкарлета своеобразный испытательный срок, правительство проводит расследование по поводу плагиата – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что о плагиате в работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета нужно говорить, "когда есть доказательства", иначе это голословные обвинения.

Шмыгаль: Чтобы не было разночтений: у нас пока не назначен министр образования и науки Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, что правительство изучает вопрос возможного плагиата в научных работах исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы проводим соответствующее расследование. Про плагиат надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся результатов, господин Шкарлет лично инициировал эти вещи, представим и будем предметно вести разговор на эту тему", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что Шкарлета назначили на должность "со своеобразным испытательным сроком".

"Чтобы не было разночтений: у нас пока не назначен министр образования и науки. На Сергея Шкарлета как на заместителя министра образования и науки временно возложено исполнение обязанностей. Это важный момент. Считаю, что Шкарлета мы фактически назначили с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев, и это своеобразный испытательный срок. С такой позицией согласно и значительное количество народных депутатов", – отметил Шмыгаль.

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор Черниговского национального технологического университета.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и и.о. министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета.

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила и.о. министра в плагиате как минимум трех научных работ.

40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета и.о. министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

Сам Шкарлет отрицал наличие плагиата в своих работах.

В июне в Киеве прошло несколько акций протеста против этого назначения, последняя состоялась 30 июня возле здания Кабинета Министров.

Шмыгаль говорил, что у Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности и.о. министра.