Образовательные организации Украины попросили президента назначить Шкарлета министром образования

Исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет имеет большой управленческий опыт и понимает проблемы отрасли, сказано в письме ряда образовательных организаций в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

За время работы в министерстве Шкарлет нашел взаимопонимание с педагогами и учеными, получил их поддержку, отмечается в обращении Фото: zn.ua

Представители ряда образовательных организаций и профсоюзов попросили президента Украины Владимира Зеленского посодействовать назначению нынешнего исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета на эту должность на постоянной основе. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на письмо, которое есть в распоряжении агентства.

Авторы считают, что на авторитете министерства негативно сказывается тот факт, что полноправного министра не назначают уже полгода. Они отметили, что у Шкарлета есть значительный управленческий опыт и он понимает проблемы отрасли.

"Будучи представителем молодой генерации руководителей, сочетает черты инновационности с профессионализмом и патриотизмом, за время работы в министерстве он нашел взаимопонимание с педагогами и учеными, получил их поддержку, начал осуществлять меры по дальнейшему реформированию отрасли на конструктивных началах", – сказано в обращении.

Письмо, в частности, подписали глава профсоюза работников образования и науки Украины, президент Союза ректоров высших учебных заведений Украины, президент Академии педагогических наук Украины, президент Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы, председатель правления Всеукраинской ассоциации работников высших учебных заведений, глава Ассоциации университетов Украины и другие представители образовательной сферы.

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25 июня Сергей Шкарлет стал врио министра образования и науки Украины.

Парламентская фракция "Слуга народа" соберется на заседание 15 декабря, чтобы обсудить возможность назначения двух министров – Шкарлета и врио министра энергетики Украины Юрия Бойко, рассказала заместитель председателя фракции Галина Янченко.

По новому законодательству, отметила она, и.о. министра не может находиться на этой должности более месяца, после этого премьер-министр обязан вынести кандидатуру постоянного министра на рассмотрение Верховной Рады. Раньше и.о. министра от полноценного министра отличался тем, что не мог голосовать на заседании Кабмина, а теперь для исполняющих обязанности урезали целый ряд полномочий.