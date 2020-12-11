В Кабмине рассказали, как во время жесткого карантина в январе будут работать школы

Руководство каждой школы будет самостоятельно определять, уходить им на время локдауна на каникулы или продолжать обучение в удаленном режиме, заявил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

С 8-го по 24 января в Украине будет действовать "карантин зимних каникул" Фото: ЕРА

Обучение в украинских школах в период жесткого карантина в январе будет полностью дистанционным либо учебные заведения уйдут на каникулы. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, руководство каждой школы будет самостоятельно определять, уходить им на время локдауна на каникулы или продолжать обучение в удаленном режиме.

"Часть школ может работать дистанционно, если они использовали свое количество каникулярных дней согласно законодательству Украины. Часть – может быть на каникулах в это зимнее время... На сегодняшний день руководители и основатели учреждений общего среднего образования или руководители заведений высшего образования в пределах автономии будут определять режим своей работы, но с 8-го по 24 января будут или каникулы, или режим дистанционного обучения", – подчеркнул Шкарлет.

9 декабря Кабинет Министров продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".

По состоянию на утро 11 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 872,2 тыс. человек, 14 755 пациентов умерли, а 480,3 тыс. выздоровели.