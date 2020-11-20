Минобразования получило критический сигнал от ЕС из-за попыток разрушить реформы в министерстве

Европейский союз предостерег украинскую власть от изменения структуры Министерства образования и науки Украины, которая была создана в рамках реформы госслужбы, поддержанной ЕС. Об этом сообщила бывший государственный эксперт директората высшего образования в МОН Елена Панич.

Панич: Чиновников не станет меньше. Но они снова будут набираться и работать по старым правилам Фото: Олена Панич / Facebook

Представительство Украины при ЕС получило сигнал об изменениях в структуре Министерства образования и науки Украины, которые угрожают проведенным ранее реформам. Об этом стало известно из письма, которое представительство направило 17 ноября на имя вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Письмо опубликовала в Facebook бывший государственный эксперт директората высшего образования в МОН Елена Панич.

Речь идет о сокращении должностей госэкспертов, которые появились в структуре министерства в 2016 году. Тогда в МОН были созданы директораты, это было частью реформы госслужбы, отметила эксперт.

"Идея заключалась в том, что корпус государственных служащих должен быть обновлен за счет прихода высококвалифицированных специалистов, в частности, из бизнеса. Мотивировать их предлагалось довольно высокими зарплатами, которые финансировались преимущественно из средств Евросоюза", – написала Панич.

По ее словам, набор на должности специалистов по вопросам реформ проходил по жесткой конкурсной процедуре, которая включала семь этапов. В конкурсе на каждую должность участвовало от 40 до 60 человек.

"Сегодня в Министерстве образования и науки существует шесть директоратов, в которых работают 93 государственных эксперта вместе с руководителями экспертных групп и генеральными директорами. Это высокопрофессиональные и мотивированные люди из разных городов Украины. Они принесли с собой иную профессиональную этику и во многом изменили лицо министерства. Конечно, они всегда были нацелены на проевропейские реформы", – сказано в посте.

По информации Панич, несколько месяцев назад врио министра образования и науки Сергей Шкарлет подписал приказ о новой штатной структуре МОН, она согласована с Министерством финансов.

"Новая структура предусматривает сокращение количества директоратов с шести до четырех. Запланировано сокращение должностей государственных экспертов с 93 до 50, то есть почти на 50%. В то же время количество должностей главных специалистов планируется увеличить с 80 до 111. На практике такие изменения означают одно: возвращение к старой структуре министерства. Чиновников не станет меньше. Но они снова будут набираться и работать по старым правилам", – подчеркнула Панич.

Она заявила, что это нивелирование результатов реформы государственной службы.

Шкарлет получил предупреждение от представительства Евросоюза в Украине об опасности изменений в министерстве, которые могут разрушить проведенные реформы, об этом 29 октября сообщила "Европейская правда" со ссылкой на дипломатические источники.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и и.о. министра образования.