ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СМИ написали, что ЕС предупредил Шкарлета об опасности срыва реформ. Он заявил, что опубликованные отрывки вырваны из контекста

По данным "Европейской правды", представительство ЕС в Украине направило Министерству образования письмо из-за предложений врио министра Сергея Шкарлета реорганизовать директораты, созданные в ведомстве в рамках реформы госслужбы. Шкарлет подтвердил, что министерство получило письмо от представительства, однако заявил, что издание опубликовало вырванные из контекста отрывки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шкарлет был назначен врио министра в июне
Шкарлет был назначен врио министра в июне
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет получил предупреждение от представительства Евросоюза в Украине об опасности изменений в министерстве, которые могут разрушить проведенные реформы. Об этом 29 октября сообщила "Европейская правда" со ссылкой на дипломатические источники.

Издание пишет, что Минобразования представило правительству проект решения об изменении структуры министерства, которое предусматривало реорганизацию (ликвидацию) всех директоратов, созданных несколько лет назад в рамках реформы госслужбы, которую финансировал Евросоюз.

Минобразования было одним из пилотных министерств, получивших европейские гранты на эту реформу. Изменения также предусматривали замещение должностей глав директоратов на конкурсной основе с достойной зарплатой.

По данным "Европейской правды", правительство отклонило проект Минобразования как противоречащий международным обязательствам Украины, так как он нарушал не только уже проводимую реформу, но и условия предоставления Украине макрофинансовой помощи ЕС.

Издание пишет, что имеет в распоряжении письмо, отправленное Шкарлету на прошлой неделе представительством ЕС в Украине. В документе представительство напомнило о безвозвратной помощи Украине в сфере образования и науки – только на те программы, которые реализуются сейчас, выделили более €200 млн.

В ЕС отметили, что это финансирование опирается на реформу госслужбы, и подчеркнули, что считают важным сохранение шести директоратов Минобразования.

"Мы призываем вас продолжать надлежащее функционирование этих структур и усиливать их роль в министерстве... Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах, несомненно, вызовет нашу озабоченность и может подорвать наше сотрудничество, которое мы воспринимаем как успешное и стремимся продолжать – в том числе, возможно, путем новых программ помощи в рамках реформы госслужбы", – говорится в письме.

Шкарлет в своем Telegram-канале обвинил издание в распространении вырванных из контекста сообщений.

"Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста, что нивелирует понимание содержания письма в целом", – заявил он.

Врио министра подтвердил, что письмо от представительства ЕС министерство получило 28 октября.

"Оно касается длительного и плодотворного сотрудничества с экспертами ЕС и реализации мер реформ образования и системы государственного управления. Напомню, что в сентябре встретился с руководителем программ сотрудничества ЕС в Украине Стефаном Шлейнингом, мы обсудили вопросы продолжения реформ при поддержке ЕС, в том числе новой украинской школы. Между Минобразования и ЕС продолжается конструктивный диалог и результативное сотрудничество. Мы прорабатываем как вопрос реализации уже запущенных реформ в образовании, так и разрабатываем новые", – добавил он.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и и.о. министра образования.

Теги: Министерство образования, реформы, Евросоюз, Минобразования, Сергей Шкарлет, представительство ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
Экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая: Мы пока шли через толпу, нас все облапали. Кто за попу, кто за сисю, кто куда успел дотянуться
Экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая: Мы пока шли через толпу, нас все облапали. Кто за попу, кто за сисю, кто куда успел дотянуться
Хопкинс в честь праздника сыграл для своего кота на фортепиано. Видео
Хопкинс в честь праздника сыграл для своего кота на фортепиано. Видео
Жена Бабкина не исключает, что старший сын переболел COVID-19 еще в марте
Жена Бабкина не исключает, что старший сын переболел COVID-19 еще в марте
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Фреймут: Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь
Фреймут: Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь
Издевались и просили взять автографы. Дочь Горовой рассказала, как сверстники набивались в друзья, узнав, кто ее родители
Издевались и просили взять автографы. Дочь Горовой рассказала, как сверстники набивались в друзья, узнав, кто ее родители
Хилтон снялась топлес в стиле Хэллоуин
Хилтон снялась топлес в стиле Хэллоуин
Джессика Паркер обнародовала детские фото сына
Джессика Паркер обнародовала детские фото сына
"Трешачок позади". Асмус сдала отрицательный тест на COVID-19
"Трешачок позади". Асмус сдала отрицательный тест на COVID-19
  "Темно". Khayat презентовал видеоработу на лирическую композицию "Темно". Видео
  "Темно". Khayat презентовал видеоработу на лирическую композицию "Темно". Видео
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
Суд расторг брак Харламова и Асмус – Telegram-канал Mash
Суд расторг брак Харламова и Асмус – Telegram-канал Mash
  "Ангела". Хлывнюк оголился в новом клипе группы "Бумбокс". Видео
  "Ангела". Хлывнюк оголился в новом клипе группы "Бумбокс". Видео
Мошенники обнулили кредитный лимит на картах Оззи и Шэрон Осборн
Мошенники обнулили кредитный лимит на картах Оззи и Шэрон Осборн
"Богиня и ангелочек". Литвинова показала архивное фото с дочерью
"Богиня и ангелочек". Литвинова показала архивное фото с дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS