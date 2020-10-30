СМИ написали, что ЕС предупредил Шкарлета об опасности срыва реформ. Он заявил, что опубликованные отрывки вырваны из контекста

По данным "Европейской правды", представительство ЕС в Украине направило Министерству образования письмо из-за предложений врио министра Сергея Шкарлета реорганизовать директораты, созданные в ведомстве в рамках реформы госслужбы. Шкарлет подтвердил, что министерство получило письмо от представительства, однако заявил, что издание опубликовало вырванные из контекста отрывки.

Врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет получил предупреждение от представительства Евросоюза в Украине об опасности изменений в министерстве, которые могут разрушить проведенные реформы. Об этом 29 октября сообщила "Европейская правда" со ссылкой на дипломатические источники.

Издание пишет, что Минобразования представило правительству проект решения об изменении структуры министерства, которое предусматривало реорганизацию (ликвидацию) всех директоратов, созданных несколько лет назад в рамках реформы госслужбы, которую финансировал Евросоюз.

Минобразования было одним из пилотных министерств, получивших европейские гранты на эту реформу. Изменения также предусматривали замещение должностей глав директоратов на конкурсной основе с достойной зарплатой.

По данным "Европейской правды", правительство отклонило проект Минобразования как противоречащий международным обязательствам Украины, так как он нарушал не только уже проводимую реформу, но и условия предоставления Украине макрофинансовой помощи ЕС.

Издание пишет, что имеет в распоряжении письмо, отправленное Шкарлету на прошлой неделе представительством ЕС в Украине. В документе представительство напомнило о безвозвратной помощи Украине в сфере образования и науки – только на те программы, которые реализуются сейчас, выделили более €200 млн.

В ЕС отметили, что это финансирование опирается на реформу госслужбы, и подчеркнули, что считают важным сохранение шести директоратов Минобразования.

"Мы призываем вас продолжать надлежащее функционирование этих структур и усиливать их роль в министерстве... Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах, несомненно, вызовет нашу озабоченность и может подорвать наше сотрудничество, которое мы воспринимаем как успешное и стремимся продолжать – в том числе, возможно, путем новых программ помощи в рамках реформы госслужбы", – говорится в письме.

Шкарлет в своем Telegram-канале обвинил издание в распространении вырванных из контекста сообщений.

"Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста, что нивелирует понимание содержания письма в целом", – заявил он.

Врио министра подтвердил, что письмо от представительства ЕС министерство получило 28 октября.

"Оно касается длительного и плодотворного сотрудничества с экспертами ЕС и реализации мер реформ образования и системы государственного управления. Напомню, что в сентябре встретился с руководителем программ сотрудничества ЕС в Украине Стефаном Шлейнингом, мы обсудили вопросы продолжения реформ при поддержке ЕС, в том числе новой украинской школы. Между Минобразования и ЕС продолжается конструктивный диалог и результативное сотрудничество. Мы прорабатываем как вопрос реализации уже запущенных реформ в образовании, так и разрабатываем новые", – добавил он.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и и.о. министра образования.